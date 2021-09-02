الأهلي بطلاً لكأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

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نجح النادي الأهلي في حصد لقب كأس الكؤوس الافريقية لكرة اليد بعدما تغلب على منافسه وداد السمارة المغربي في المباراة النهائية بنتيجة 29- 24.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على صالة المسيرة بمدينة مكناس بتقدم الأهلي 12-10، قبل أن يواصل الفريق تفوقه وينهي المباراة لصالحه بنتيجة 29-24 ويتوج باللقب.

ورفع المارد الأحمر رصيده من الألقاب إلى 4 بعد نسخ 2013 و2017 و2018 ثم 2021، وهو اللقب التاسع للأندية المصرية حيث حصل نادي الزمالك على 5 ألقاب من قبل.

ويستعد الأهلي لخوض منافسة قوية أمام منافسه الزمالك يوم 10 سبتمر الجاري في كأس السوبر الإفريقي بصالة الدكتور حسن مصطفى والمؤهل لكأس العالم للأندية في السعودية أكتوبر المقبل.