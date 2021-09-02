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انسحبت هدى سالم كاتبة ولايف كوتش على الهواء أثناء لقاء مع الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية في ضيافة الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج بدون حظر المذاع على قناة صدى البلد.

ودار نقاش ساخن بين هدى سالم كاتبة ولايف كوتش والدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية حول مفهوم ولقب لايف كوتش وكيف يتم منحه وهل يمكن أن يكون بديلا للطبيب النفسي حيث تمسك هندي بالحصول على إجابة حول دراسة وكيفية الحصول على لقب لايف كوتش ومخاطر انتشار هذا اللقب.

وتوجه منذ بداية اللقاء في ضيافة الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج بدون حظر المذاع على قناة صدى البلد، الدكتور وليد هندي بسؤال للكاتبة هدى سالم من منحك لقب لايف كوتش، وردت بأن الموهبة كلمة السر وأنها لم تحصل على مجموع يمكنها من دخول كلية الطب ولكنها تمتلك الموهبة وقامت بالحصول على الكورسات مشيرة إلى أن البعض يستغل اللقب وينصب على المواطنين.

وأكد الطبيب أنه لا يستطيع أحد أن يكتب على صفحته صفة معالج أو علاج دون دراسة وشهادة معتمدة من الجامعات ومن الوارد أن يؤدي لأزمات.

وهاجم هندي الكاتبة هدى سالم مؤكدا أنها كتبت على صفحتها أن علاج المراهقين بالأحضان، مشيرًا إلى أن الحضن ممنوع للمراهقين فالحضن مطلوب حتى البلوغ ولكن يجب عدم اللجوء عليه بعد البلوغ.

وقالت هدى سالم أنها لن تستطيع إكمال الحلقة وأنها يأتي إليها علية القوم ومهندسين ودكاترة ولا يجب التقليل منها لتغادر الحلقة رغم مناشدات الإعلامي أحمد مجدي بالاستمرار والرد بطريقة علمية على الدكتور وليد هندي وأن تذكر مقوماتها العلمية ولكن دون جدوى.