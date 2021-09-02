خالد الجندي: هذه الأماكن لا يجوز الصلاة فيها

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفتى الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بأنه لا يجوز الصلاة في الأماكن غير الطاهرة النجسة، مثل المقبرة، والحمام، ومعاطن الإبل، موضحًا أن المقصود المقبرة نفسها وليس بجوار المقبرة.

وأضاف خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس، أن المكان الذي يصلي فيه الشخص وهو موقف المصلي، وهو مكان سجادة الصلاة، موضحًا الحمام معنى مكان قضاء الحاجة.

وأوضح أن الصلاة بين المقابر يجوز، ومعاطن الأبل لا يجوز الصلاة فيها، ولكن مكان الأغنام طاهر، حسب أحاديث النبي صل الله عليه وسلم.