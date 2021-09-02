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ختام فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك لعناصر القوات الخاصة بمجال مكافحة الإرهاب

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ختام فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك لعناصر القوات الخاصة بمجال مكافحة الإرهاب ختام فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك لعناصر القوات الخاصة بمجال مكافحة الإرهاب

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في إطار خطة التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات العسكرية، نفذت عناصر من قوات المظلات التدريب المشترك لمكافحة الإرهاب ( SOF03 ) وعناصر من قوات الصاعقة المصرية التدريب المشترك لمكافحة الإرهاب ( SOF06 ) وذلك مع عناصر من القوات الخاصة الأمريكية، والذى إستمرت فعالياته على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالى لقوات المظلات وقوات الصاعقة بجمهورية العربية .

وقد أظهرت مراحل التدريب المستوى المتميز والمهارات الميدانية والقتالية التي وصلت إليها العناصر المشاركة ومدى التنسيق والتعاون بين الجانبين بما يؤكد قدرة القوات على تنفيذ كافة المهام بدقة وكفاءة عالية .

وتمثل التدريبات أهمية كبرى في مجال تبادل ونقل الخبرات بين القوات الخاصة لمصر والولايات المتحدة الأمريكية نظراً لأنه يوفر بيئة غنية بالخبرات الميدانية والتكتيكية المتبادلة تساهم في رفع مستوى الجاهزية والإستعداد القتالى للقوات المشاركة وتعزيز القدرات القتالية والفنية للجانبين .

المصرى اليوم

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