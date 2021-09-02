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وزارة الخزانة الأمريكية تسمح بالتحويلات الشخصية لأفغانستان

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وزارة الخزانة الأمريكية تسمح بالتحويلات الشخصية لأفغانستان وزارة الخزانة الأمريكية تسمح بالتحويلات الشخصية لأفغانستان

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قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس إن الوزارة أبلغت المؤسسات المالية بأنه يمكنها التعامل مع التحويلات الشخصية إلى أفغانستان.

وتعتمد أفغانستان اعتمادا كبيرا على التحويلات المالية مثل تحويلات المهاجرين والعمالة في الخارج، إذ تشكل تلك التحويلات نحو أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوقفت شركتا ويسترن يونيون، كبرى شركات تحويل الأموال في العالم، ومونيجرام تلك الخدمات بعد أن سيطرت طالبان على السلطة في 15 أغسطس آب مما أوقف تدفقا لأموال لكثير من الأسر التي تعتمد عليها في قوتها اليومي.

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