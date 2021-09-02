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إعصار «إيدا» يتطور إلى عواصف مدمرة تضرب ولايات أمريكية ()

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إعصار «إيدا» يتطور إلى عواصف مدمرة تضرب ولايات أمريكية (فيديو) إعصار «إيدا» يتطور إلى عواصف مدمرة تضرب ولايات أمريكية ()

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تسبب إعصار إيدا في حدوث عدة أعاصير وأمطار غزيرة ضربت ولايات أمريكية وأدت إلى إجلاء آلاف الأشخاص يوم الأربعاء في ولايات بنسلفانيا وماريلاند وفيرجينيا.

وتظهر لقطات سجلت في ولايات أمريكية مختلفة تشكل العواصف وضربها ولاية نيوجيرسي.

وأعلنت شركة الكهرباء في منطقة باتون روغ بولاية لويزيانا الأمريكية أنها تسعى لإعادة التيار الكهربائي لعملائها فور حلول الظروف الملائمة للعمل، نظرا لشدة الرياح وإعصار «إيدا».

وأفادت الشركة بأن ما لا يقل عن 200 ألف شخص أصبحوا بدون كهرباء في لويزيانا مع وصول الإعصار إيدا إلى اليابسة.

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأحد من أن الإعصار إيدا يشكل خطرا داهما على الحياة.

وأفاد بايدن بإمكانية حدوث دمار هائل يتمثل في انقطاع التيار الكهربائي لأسابيع في مناطق ساحل الخليج الأمريكي.

المصرى اليوم

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