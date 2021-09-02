أخبار عاجلة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

هل توجد علاقة بين محمد صلاح ومتحور «مو»؟ .. أستاذ بجامعة أنجيليا رسكن يوضح

Print
هل توجد علاقة بين محمد صلاح ومتحور «مو»؟ .. أستاذ بجامعة أنجيليا رسكن يوضح هل توجد علاقة بين محمد صلاح ومتحور «مو»؟ .. أستاذ بجامعة أنجيليا رسكن يوضح

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ضياء الدين كامل، أستاذ علم الأمراض بجامعة أنجيليا رسكن البريطانية، إن جائحة كورونا بدأت منذ عام ونصف وما زال العالم يعاني منها، مضيفًا أنه حينما ظهر اللقاح تفاءل الجميع لكن هذا التفاؤل لم يستمر بسبب ظهور المتحورات الجديدة.

وأضاف ضياء الدين كامل خلال مداخلة «عبر سكايب» من بريطانيا مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «بدون حظر» المذاع على قناة صدى البلد، أن التعامل الذكي في المستقبل مع يمكن أن يخفف من حجم الأضرار التي قد يخلفها الفيروس، مشيرًا إلى أن بعض الدول مثل بريطانيا استطاعت تحجيم الوباء إلى حدٍ ما.

وتابع أستاذ علم الأمراض أن الهدف من التعامل الذكي مع الجائحة هو تخفيف الضغط على المستشفيات كي لا تسقط الأنظمة الطبية، مضيفًا أنه تجري الآن مناقشة حول إتاحة جرعة ثالثة ضد كورونا بالتزامن مع دخول الموجة الرابعة، موضحًا أن العالم قرر عدم العودة إلى الخلف، من حيث فرض غلق شامل.

وأردف الدكتور ضياء الدين كامل أن بريطانيا تأثرت كثيرًا بسبب الغلق الكامل الذي تعرضت له في بداية الجائحة، وكان هناك تأثيرًا نفسيًا على المواطنين، حيث ارتفعت أعداد الوفيات حتى لدي الأشخاص الذين لا يعانون من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن التأثير الاجتماعي والاقتصادي الذي خلفه الغلق كان أصعب من الجائحة ذاتها.

وعن حقيقة تسمية متحور كورونا على اسم نجم منتخب وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، قال إن الفيروس عبارة عن حمض نووي منفرد يتكاثر حينما يدخل جسم الإنسان، ومن هنا تنشأ التحورات، موضحًا أن التحورات التي ظهرت أخذت أسماء مختلفة، لكن ليس هناك ما يسمي بـ«مو» بل الاسم الحقيقي «ميو».

وأضاف الدكتور ضياء الدين كامل أن انتشار التحورات الجديدة زاد عن الفيروس الأصلي، موضحًا أن «ميو» ظهر في عدة دول، لكن الدراسات التي أجريت عليه قليلة، لذا ليس هناك تأكيدًا حول استمرار الفيروس أم اختفاءه، لكن عادة فإن حدوث تغيير في الشكل الأساسي للفيروس يقضي عليه.

وتابع أستاذ علم الأمراض أن الطريق الوحيد العلمي للخلاص من الفيروس هو أخذ اللقاح، موضحًا أن الدول التي لم يتلقى مواطنيها اللقاح المضاد كان تأثير دلتا عليها كبيرًا، أما الدول التي اهتمت بالتطعيم فاستطاعت الصمود والمواجهة.

ودعا ضياء الدين كامل المواطنين المصريين إلى ضرورة أخذ اللقاح والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، للحفاظ على صحتهم، مضيفًا أن مصر توفر أهم اللقاحات العالمية للخروج من الأزمة التي تضرب العالم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ

مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر وتشيد بدورها في نشر الوعي

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر وتشيد بدورها في نشر الوعي