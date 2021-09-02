هل توجد علاقة بين محمد صلاح ومتحور «مو»؟ .. أستاذ بجامعة أنجيليا رسكن يوضح

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قال الدكتور ضياء الدين كامل، أستاذ علم الأمراض بجامعة أنجيليا رسكن البريطانية، إن جائحة كورونا بدأت منذ عام ونصف وما زال العالم يعاني منها، مضيفًا أنه حينما ظهر اللقاح تفاءل الجميع لكن هذا التفاؤل لم يستمر بسبب ظهور المتحورات الجديدة.

وأضاف ضياء الدين كامل خلال مداخلة «عبر سكايب» من بريطانيا مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «بدون حظر» المذاع على قناة صدى البلد، أن التعامل الذكي في المستقبل مع فيروس كورونا يمكن أن يخفف من حجم الأضرار التي قد يخلفها الفيروس، مشيرًا إلى أن بعض الدول مثل بريطانيا استطاعت تحجيم الوباء إلى حدٍ ما.

وتابع أستاذ علم الأمراض أن الهدف من التعامل الذكي مع الجائحة هو تخفيف الضغط على المستشفيات كي لا تسقط الأنظمة الطبية، مضيفًا أنه تجري الآن مناقشة حول إتاحة جرعة ثالثة ضد كورونا بالتزامن مع دخول الموجة الرابعة، موضحًا أن العالم قرر عدم العودة إلى الخلف، من حيث فرض غلق شامل.

وأردف الدكتور ضياء الدين كامل أن بريطانيا تأثرت كثيرًا بسبب الغلق الكامل الذي تعرضت له في بداية الجائحة، وكان هناك تأثيرًا نفسيًا على المواطنين، حيث ارتفعت أعداد الوفيات حتى لدي الأشخاص الذين لا يعانون من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن التأثير الاجتماعي والاقتصادي الذي خلفه الغلق كان أصعب من الجائحة ذاتها.

وعن حقيقة تسمية متحور كورونا على اسم نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، قال إن الفيروس عبارة عن حمض نووي منفرد يتكاثر حينما يدخل جسم الإنسان، ومن هنا تنشأ التحورات، موضحًا أن التحورات التي ظهرت أخذت أسماء مختلفة، لكن ليس هناك ما يسمي بـ«مو» بل الاسم الحقيقي «ميو».

وأضاف الدكتور ضياء الدين كامل أن انتشار التحورات الجديدة زاد عن الفيروس الأصلي، موضحًا أن «ميو» ظهر في عدة دول، لكن الدراسات التي أجريت عليه قليلة، لذا ليس هناك تأكيدًا حول استمرار الفيروس أم اختفاءه، لكن عادة فإن حدوث تغيير في الشكل الأساسي للفيروس يقضي عليه.

وتابع أستاذ علم الأمراض أن الطريق الوحيد العلمي للخلاص من الفيروس هو أخذ اللقاح، موضحًا أن الدول التي لم يتلقى مواطنيها اللقاح المضاد كان تأثير دلتا عليها كبيرًا، أما الدول التي اهتمت بالتطعيم فاستطاعت الصمود والمواجهة.

ودعا ضياء الدين كامل المواطنين المصريين إلى ضرورة أخذ اللقاح والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، للحفاظ على صحتهم، مضيفًا أن مصر توفر أهم اللقاحات العالمية للخروج من الأزمة التي تضرب العالم.