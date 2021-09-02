بعد أزمة سباق بليجكا.. أقصر 5 جوائز كبرى للفورمولا 1 في التاريخ

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أصبحت جائزة بلجيكا الكبرى، ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، أقصر سباق في التاريخ، وستكون مرشحة للقب الأكثر هزلية أيضا.

وفي النهاية تم إعلان فوز ماكس فرستابن سائق ريد بول بالسباق، وتم منح نصف عدد النقاط لكل سائق، للمرة السادسة في التاريخ.

ويستعرض «المصري اليوم» أقصر 10 سباقات عبر التاريخ في فورمولا 1..

في وقت كانت عاصفة عنيفة تضرب أديلايد منذ عدة ساعات، مُنحت شارة انطلاق جائزة أستراليا الكبرى عام 1991 على مسار بالكاد يتطابق مع الشروط المقبولة. أدى حذر السائقين إلى إبعادهم عن شبح الحوادث لفترة محددة.

ولكن بسرعة، وبسبب «جدران» المياه التي واجهتها الفرق والأمطار التي بدأت تهطل بغزارة، تزايدت الحوادث وامتلأت الحلبة بقطع السيارات المتضررة. وبعد حادثي نايجل مانسيل وغيرهارد بجغر، وجّه السائق أيرتون سينا رسالة بالإشارات إلى مديري السباق مطالبًا بإيقاف الجائزة الكبرى.

وهذا بالفعل ما حصل، بعدما انصاع المشرفون على السباق في اللفة 17 من أصل 81. لم تتحسن الظروف المناخية، لينتهي السباق ويتم احتساب الترتيب النهائي بناءً على اللفة 14، إذ لم يكمل السائقون رسميًا سوى 52 كيلومترًا من أصل 306. تم إعلان فوز البرازيلي الراحل سينا.

إسبانيا 1975 ــــــــــ 42 دقيقة و53 ثانية:

أجبرت الأمطار ظهرًا المنظمين على منح شارة انطلاق السباق على حلبة خطرة. شهدت الانطلاقة العديد من الحوادث وتحديدًا اصطدام سيارتي فيراري ببعضهما البعض. فاجأ السائق رولف ستوميلين على متن «إمباسي هيل» الجميع باحتلاله للصدارة في وقت كانت السيارات تتحضر لإكمال اللفة 26.

انفصل الجناح الخلفي لسيارة الفورمولا واحد للمتصدر و«طار» ستوميلين عند «إستاديو»، وهو المنعطف الذي يلي المقطع المستقيم للمنصات. وبعد اصطدامه بحواجز الأمان على يسار الحلبة، استدارت السيارة حول نفسها وتحطمت في المدرجات المليئة بالمشاهدين من الجهة المقابلة، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص.

خرج ستوميلين مع العديد من الكسور، ولكنه كان سالمًا... وفي ظل الفوضى العارمة الحاصلة قرر المنظمون إنهاء السباق في اللفة 29 من أصل 75. تم إعلان فوز يوخن ماس فيما أسدل هذا الحادث الستار على حلبة مونتجويك في الفورمولا واحد.

موناكو 1984 ـــــــ ساعة و7 ثوانٍ:

بعدما تأخر موعد انطلاق السباق قرابة 20 دقيقة بسبب الأمطار، دقت ساعة الصفر بالنسبة لجائزة موناكو الكبرى الذي سرعان ما تحول إلى «مذبحة»، بعد 24 لفة، لم يكن قد بقي سوى 9 سائقين في شوارع الإمارة. تصدر الفرنسي آلان بروست تحت الأمطار الغزيرة وفي ظروف دراماتيكية من ناحية الرؤية.

تجاوز سينا منافسه بروست الذي كان قد أوقف سيارته، معتقدًا أنه فاز، ولكن القانون ينص على احتساب الترتيب النهائي بناء على اللفة السابقة قبل توقف السباق: عاد سائق تولمان من الإمارة بلقب الوصيف.

إيطاليا 2003 ـــــ ساعة و14 دقيقة و19 ثانية:



تُعتبر جائزة إيطاليا الكبرى لعام 2003 أسرع سباق لم يشهد أي توقف، إذ لم يتم الإبلاغ عن أي حادث تقريبًا، ما يفسر وجوده ضمن هذه القائمة.

كانت سيارات الفورمولا واحد في منتصف العقد الأوّل من القرن الحادي والعشرين مع محركاتها القوية «في10» أشبه بعمالقة السرعة وكانت تنطلق بكامل قوتها على حلبة مونزا. فخلال التجارب التأهيلية اجتازت هذه السيارات لفة واحدة بـ 1.20.9 دقيقة وخلال السباق احتاجت الفرق إلى أقل من ساعة و15 دقيقة لاجتياز 53 لفة.

ماليزيا 2009 ـــــــــ 55 دقيقة و30 ثانية:

انطلقت جائزة ماليزيا الكبرى 2009 على حلبة جافة بالكامل ولكن تحت تهديد وصول إعصار جارف. أُقيمت اللفات الـ 20 الأولى من دون قطرة ماء، مع نيكو روزبرغ (ويليامز) في الصدارة أمام يارنو ترولي (تويوتا) وجنسن باتون (برون) قبل التوقفات الأولى. حصل ذلك عند حوالى اللفة 15 ليعود باتون في الصدارة.

بدأت الأمور تتبدل للأسوأ في اللفة 20 حيث رعدت السماء وهطلت الأمطار ما دفع معظم السائقين للتزود بإطارات خاصة للمسارات المبللة، غير أنّ تيمو غلوك (تويوتا) راهن على إطارات متوسطة وفاز بالرهان، وكان الألماني الأسرع على الحلبة وتصدر السباق عندما قرر باتون أن يعود إلى مرآب فريقه من أجل التزود بإطارات متوسطة. زادت حدة الأمطار في اللفة 30 ما أجبر جميع السائقين على التزود بإطارات خاصة بالأمطار.

مع تزايد حدة الأمطار وعدم قدرة السيارات على التسابق على هذه الحلبة المليئة بالمياه، دخلت سيارة الأمان إلى الحلبة وتم إشهار العلم الأحمر بسرعة. انتظرت إدارة السباق قرابة 50 دقيقة للإعلان عن نهاية جائزة ماليزيا الكبرى بعد أقل من ساعة من التسابق... منح ترتيب اللفة 31 الفوز لباتون.