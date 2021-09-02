تعرف على ماركات السيارات الأفضل للمستخدمين في 2021

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قبل إتخاذ قرارك بشراء سيارة، بالتأكيد تسيطر عليك بعد المخاوف حول إمكانيات السيارة وقدرتها على السير لأي مسافة! في حالة لم يكن لديك لك ميل تجاه سيارة أو ماركة مُحددة، تفضلها دون سواها.



من هنا نساعدك في إتخاذ قرارك قبل الشراء، حيث نعرض لك دراسة حديثة تخص السيارات خلال 2020-2021، والتي أطلقها «مؤشر رضا العملاء» الأمريكي، وهو مؤشر اقتصادي يقيس مدى رضا العملاء عن المنتجات أو الخدمات التي يقومون باستهلاكها.



وذلك عبر استطلاع رأي حوالي 80 ألف مواطن أمريكي سنويًا حول العديد من المنتجات والخدمات مثل السلع المعمرة وغير المعمرة وغير الحكومية وغيرها.

وتسلط تلك الدراسة الضوء على أفضل السيارات، وفقًا لتقييمات المستخدمين بشأن تجاربهم للعلامات التجارية الكبرى الفترة الماضية، وكانت معايير الحكم على ماركات السيارات بناء على عدة نقاط وهي أداء السيارة وتطورها التكنولوجي ومعدل الراحة والسلامة وغيرها.



وذكر المؤشر أن الدراسة تستند إلى 4888 مقابلة مع العملاء، بين 6 يوليو 2020 و28 يونيو 2021 وتم تدوين ملاحظتهم وتقييمها خلال 100 نقطة، وجاءت التقييمات على النحو التالي، حيث حققت كل من «هوندا وهيونداي ودودج» أكبر زيادة في النقاط، مقارنة بالعام الماضي.



وتصدرت القائمة شركة السيارات «هيونداي»، التي حصلت على 82 نقطة، حيث تبدلت تلك النسبة عن العام الماضي للأفضل بمعدل 4%، يليها في القائمة ماركة «سوبارو» اليابانية للسيارات، وحصدت 81 نقطة، وتحسن التقييمات للماركة بنسبة 3% مقارنة بالعام الماضي.



وفي المرتبة الثالثة كانت «دودج رام»، وحصلت على 80 نقطة وهو نفس المستوى التي كانت عليه العام الماضي، وتحل من بعدها «هيونداي» حيث نالت 79 نقطة، وتحسنت عن العام الماضي بنسبة 4%، وحصدت معدل النقاط ذاتها «مازدا» و«تويوتا» واللذان أصبحا تقيماتهما أفضل بنسبة 1%.



ونالت أربع ماركات المستوى ذاته من عدد النقاط وهو 78، أولها «دودج» وتطور معدل تقيماتها عن العام الماضي بـ4%، تأتي من بعدها «فورد» والتي تقدمت في مستوى تقييماتها بمعدل 3%، ثم «جي إم سي» وكانت بنفس مستواها الحالي في 2020 دون تحسن في تقييماتها، وتتذيل القائمة «نيسان» بنسبة تحسّن وصلت إلى 3%.



وبعيدًا عن تلك التقييمات والعلامات التجارية المُفضلة، فيقول الخبير الاقتصادي الأمريكي، كلارك هوارد، إن أسعار السيارات بالوقت الحالي خارجة عن السيطرة قليلًا فيما يخص السيارات الجديدة والمستعملة، لذا ينصح بالتروي بعض الوقت، وأرجع الأسباب في أسعار السيارات المترنحة بالسوق العالمي إلى جائحة «كورونا».



يقول «كلارك»: «أفضل نصيحة يمكنني أن أقدمها لك في سوق السيارات اليوم هي الانتظار»، كما يلفت إلى «إنك لن تنتظر طويلا.. أفضل شيء في سوق (سئ) هو أنه إذا كان ما لديك يعمل، فاستمر في قيادته»، ويتابع: «السئ سوف يتلاشى، وسيعود التوازن بين العرض والطلب».



ويشير الموقع الإخباري «CNBC» إلى أن هناك بصيص من الأمل في سوق السيارات، وأن سوق السيارات المستعملة في طريقها إلى التوازن والاستقرار.