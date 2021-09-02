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تعرف على مشوار الوطنى ونظام التصفيات المؤهلة لمونديال 2022

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تعرف على مشوار المنتخب الوطنى ونظام التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 تعرف على مشوار الوطنى ونظام التصفيات المؤهلة لمونديال 2022

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يخوض الوطنى الأول لكرة القدم، غمار منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم المقرر اقامته في قطر العام المقبل.

ويقع المنتخب الوطنى في المجموعة السادسة التي تضم رفقة الفراعنة، منتخبات ليبيا وأنجولا والجابون.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثانى بعد فوزه في المباراة الإفتتاحية على أنجولا بنتيجة 1-0، وبفارق الأهداف عن ليبيا المتصدر، فيما يحتل منتخب الجابون المركز الثالث، ويتذيل الترتيب منتخب أنجولا.

ويتحتم على المنتخب الوطني الصعود من المجموعة في المركز الأول، ليخوض بعد ذلك مرحلة نهائية للتأهل لكأس العالم، بعد تعديل النظام من قبل الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف.

وقرر الاتحاد الافريقي تقسيم الفرق المتنافسة على التأهل للمونديل إلى 10 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 فرق، ويتأهل متصدر كل مجموعة للمرحلة النهائية والتي سيقوم «كاف» عقب انتهاء المجموعات بعمل قرعة بين الـ 10 منتخبات المتأهلة ليخوض كل منتخبان جمعتهما القرعة مباراتي ذهاب وعودة يتأهل من خلالهما الفائز إلى مونديال قطر 2022.

المصرى اليوم

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