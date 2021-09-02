إعصار يؤجل مباريات اليوم الرابع لبطولة أمريكا للتنس

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تسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار أيدا، في تأجيل مباريات اليوم الرابع من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، بعد هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح على ملاعب البطولة في نيويورك، وإغراق الطرق وتعطيل مباراة واحدة كانت تقام في ملعب له سقف.



وأدت العاصفة إلى إعلان هيئة الأرصاد الوطنية، حالة الطوارئ بسبب فيضان في نيويورك لأول مرة في التاريخ، حيث توفي 9 أشخاص على الأقل في المنطقة.

وقال منظمو البطولة في بيان في وقت سابق، إنهم يقيمون جاهزية الملاعب وسيصدرون جدولا معدلا.

ولن تفتح البوابات الرئيسية قبل الساعة 11 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، حيث كان من المقرر انطلاق المباريات بالفعل.

وقد يواجه المشجعون واللاعبون، صعوبات في الوصول إلى ملاعب فلاشينج ميدوز، حيث تقام البطولة الأخيرة في العام بين البطولات الأربع الكبرى.

وتم تعليق كافة خطوط المترو في نيويورك تقريبًا بسبب الفيضانات، بينما استمر إغلاق الطرق.

وهبت رياح قوية وهبطت أمطار غزيرة على ملعب لويس أرمسترونج أمس الأربعاء، على الرغم من وجود سقف في الملعب، مما أجبر الأرجنتيني دييجو شوارتزمان على استكمال انتصاره على كيفن أندرسون على ملعب أرثر آش، بعد تأخير طويل.

وكان من المقرر أن تلتقي أنجليك كيربر مع أنهيلينا كالينينا بعد مباراة شوارتزمان وأندرسون، لكنها تأجلت لليوم إلى جانب العشرات من المباريات الأخرى التي تعذر إكمالها بسبب الأمطار.