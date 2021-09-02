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فرمان كارتيرون يمنح أيمن حفنى فرصة جديدة

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فرمان كارتيرون يمنح أيمن حفنى فرصة جديدة فرمان كارتيرون يمنح أيمن حفنى فرصة جديدة

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قررت اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون نادى برئاسة حسين لبيب، تجديد عقد أيمن حفني لاعب صانع العاب الفريق الكروى الأول بالقلعة البيضاء، وذلك بناء على رغبة المدير الفنى الفرنسى باتريس كارتيرون.

واشاد كارتيرون بمستوى ايمن حفنى وتألقه خلال الفترة الماضية واصراره على الظهور بشكل جيد، ومنحه الفرصة في مباراة غزل المحلة ومباراة سيراميكا كليوباترا، والتى شهدتا تألق صانع العاب الزمالك، وهو ما اجبر كارتيرون على التمسك به، وبناء على ذلك رحبت اللجنة بالتجديد لأيمن حفنى.

المصرى اليوم

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