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تعرف على سبب مغادرة رونالدو معسكر منتخب البرتغال وغيابه عن مواجهة أذربيجان

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تعرف على سبب مغادرة رونالدو معسكر منتخب البرتغال وغيابه عن مواجهة أذربيجان تعرف على سبب مغادرة رونالدو معسكر منتخب البرتغال وغيابه عن مواجهة أذربيجان

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سيغادر كريستيانو رونالدو معسكر منتخب البرتغال، بعد حصوله على بطاقة صفراء في مباراة الأمس التي جمعته بمنتخب إيرلندا ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، والتي انتهت بفوز «الدون» ورفاقه بهدفين لهدف حملا توقيع نجم مانشستر يونايتد، وسيغيب رونالدو عن المباراة المقبلة التي ستجمع منتخبي البرتغال وأذربيجان بسبب تراكم البطاقات.

وأفاد الاتحاد البرتغالي اليوم الخميس في بيان له أن رونالدو، الذي خاض مباراة إيرلندا كاملة، أجرى جلسة استشفاء صباح الخميس داخل فندق معسكر ، إلى جانب ذلك سمح له الاتحاد بمغادرة المعسكر.

وأشهر حكم مباراة إيرلندا البطاقة الصفراء في وجه رونالدو بعدما خلع قميصه احتفالا بالهدف الذي سجله في الدقيقة (90+6) والذي قاد منتخب البرتغال نحو تحقيق الانتصار.

وسجل رونالدو هدف التعادل لصالح منتخب بلاده في الدقيقة (89)، الذي كان هدفه رقم 110 مع البرتغال ما يجعله في صدارة الهدّافين مع منتخبات بلادهم في التاريخ، إلى جانب الهدف الذي أحرزه قبل لحظات على صافرة النهاية.

وستلعب البرتغال السبت المقبل مباراة ودية ضد منتخب قطر في المجر، وفي 7 سبتمبر الجارى ستلعب ضد أذرييجان في باكو ضمن التصفيات المؤهلة للمونديال.

المصرى اليوم

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