نور الشربينى أفضل لاعبة اسكواش فى العالم لشهر أغسطس

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اختارت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، أفضل لاعبة في أغسطس الماضى وذلك بعد تتويجها ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش بعد فوزها على المصنفة الثانية عالميا نوران جوهر.

وكشفت الرابطة، عن التصنيف الجديد للاعبات في شهر سبتمبر الجاري، وواصلت نور الشربيني هيمنتها على صدارة التصنيف للشهر الحادى عشر على التوالى، لتبتعد بها عقب تتويجها مؤخراً ببطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش التي أقيمت في أغسطس الماضى.

وتأتى نوران جوهر لاعبة وادي دجلة في المركز الثانى بالتصنيف، بعدما خسرت في نهائي بطولة بريطانيا أمام نور الشربيني، بينما تحل نور الطيب في المركز الثالث، وتقدمت هانيا الحمامى مركزين لتستقر في المركز الخامس وواصلت سلمى هانى حفاظها على التصنيف التاسع.

بينما اقتحمت نوران العربى لاعبة وادى دجلة قائمة التوب 10 لتستقر في المركز العاشر لتسيطر سيدات الاسكواش على 6 مراكز في قائمة أول عشر لاعبات على مستوى العالم.