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بالتعاون مع وزارة الصحة.. «الأسقفية» تنظم حملة لتلقي لقاح كورونا

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بالتعاون مع وزارة الصحة.. «الأسقفية» تنظم حملة لتلقي لقاح كورونا بالتعاون مع وزارة الصحة.. «الأسقفية» تنظم حملة لتلقي لقاح كورونا

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نظمت الكاتدرائية الأسقفية بالزمالك حملة للتطعيم للوقاية من بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وذلك لجميع العاملين بالكنيسة وأسرهم على أن تكون الجرعة الثانية في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.

من جانبه أرسل دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية خطاب شكر موجه إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المصرية لمساعدتها الكنيسة في تنظيم حملة التطعيم وذلك للحد من انتشار وباء كوفيد، ولاسيما قبل بداية العام الدراسي.

فيما تراعى كافة الكنائس الأسقفية الإجراءات الاحترازية اللازمة وإتباع إرشادات وزارة الصحة المصرية، إذ وضعت الكنيسة بعض التعليمات والضوابط لإقامة الصلوات داخل كنائسها فلا يسمح بالدخول نهائيًا بلا كمامات وقياس درجة الحرارة عند الدخول بالإضافة لتوفير المطهرات للمصلين وتطهير وتعقيم الكنيسة قبل وبعد العبادة بالإضافة للجلوس في مقاعد محددة تراعي التباعد الاجتماعي بين المصلين حيث تناشد الكنيسة الأسقفية شعبها ملاحظة أي أعراض تظهر عليهم قبل حضور الصلوات وما إذا كان يستوجب ذلك البقاء في المنزل.

المصرى اليوم

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