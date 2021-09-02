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الأردنية تشترط تلقي اللقاح المضاد لكورونا لدخول الوزارات والدوائر الحكومية

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الحكومة الأردنية تشترط تلقي اللقاح المضاد لكورونا لدخول الوزارات والدوائر الحكومية الأردنية تشترط تلقي اللقاح المضاد لكورونا لدخول الوزارات والدوائر الحكومية

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أصدر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الخميس، أمر الدفاع رقم 34 الذي ينظم آلية مراجعة الأفراد للمؤسسات الرسمية، ومشاركة طلبة المدارس في الأنشطة المدرسية غير المنهجية.

وقضى أمر الدفاع «بعدم السماح لأي شخص بمراجعة أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة إلا إذا كان تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا ولم يتخلف عن موعد الجرعة الثانية أو حصل على فحص الكشف عن الفيروس بنتيجة سلبية ساري المفعول لمدة (72) ساعة على تطبيق (سند أخضر)».

ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة من يقوم بمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية.

كما أنه يجب أن «تلتزم المؤسسات التعليمية بعدم السماح لأي طالب يزيد عمره على 12 سنة بممارسة أي من النشاطات المدرسية غير المنهجية إلا إذا كان مسموحا له بذلك وفقا لتطبيق سند أخضر».

ويحظر على أي شخص دخول مبنى مطار الملكة علياء الدولي أو أي من مباني المعابر الحدودية البرية أو البحرية لغير غايات السفر إلى خارجها إلا إذا كان مسموحا له بذلك وفقا لتطبيق «سند أخضر».

وتسري أحكام أمر الدفاع 34 اعتبارا من يوم الأحد القادم الخامس من سبتمبر.

المصرى اليوم

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