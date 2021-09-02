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فهد بن جلوي" يزور ميدان الطائف .. و"المتحدة" تحسم أفضل توقيت"

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في اليوم الأول من منافسات المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد

فهد بن جلوي

زار الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس الاتحاد السعودي للهجن، نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن، اليوم (الخميس)، ميدان الطائف التاريخي في اليوم الأول من منافسات المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد، في نسخته الثالثة.

ووقف على جميع الاستعدادات التنظيمية والخدمات المقدمة لجميع المشاركين، كما اطلع على أعمال اللجان التنفيذية والعاملة في المهرجان فيما شارك الأمير فهد ملاك الهجن والمضمرين بحضور الشوطين السابع والثامن من منافسات الفترة المسائية.

وشهد اليوم الأول من أيام المرحلة النهائية لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، منافسة قوية وتقارباً في الأداء بين الهجن المشاركة في الأشواط الـ 34، التي أقيمت على فترتين "صباحية 20 شوطاً" و"مسائية 14 شوطاً"، بمسافة 2 كيلومتر لكل شوط، وخصصت لفئة الحقايق "بكار وقعدان".

وتستكمل غدًا الجمعة الأشواط المخصصة لفئة الحقايق "بكار وقعدان"، بإقامة 30 شوطًا على فترتين "صباحية 20 شوطًا" ومسائية 10 أشواط"، بينها 4 أشواط للرموز ستقام في بداية الفترة المسائية، حيث ينتظر أن تشهد أشواط الرموز خاصة منافسة بين نخبة المطايا ومؤسسات الهجن المشاركة، إذ تبلغ جائزة المركز الأول في أشواط الرموز 700 ألف ريال للبكار، و500 ألف ريال للقعدان.

وفي منافسات الفترة المسائية من اليوم الخميس، تألقت البكرة "المتحدة" لمالكها عبدالعزيز معلاء السهلي والقعود "الفايز" لمالكه محمد سعيد المري، والبكرة "وصفة" لمالكها سليمان سلامة الجهني، بتحقيقهم أفضل توقيت في فئة الحقايق بدقيقتين و 52 ثانية على الترتيب، وبفارق عدة أجزاء من الثانية.

فيما جاءت نتائج المركز الأول في باقي أشواط الفترة المسائية على النحو التالي: "الأندلس" لهجن سلام، "الظليم" لمحمد جابر المري، "نيوم" لنايف سعود البلوي، "السمح" لحمد راشد المري، "داهوم" لجاسم سعود العتيبي، "الشهامة" لعاطف عطية القرشي، "عز الجيش" لمشبب محمد القحطاني، "الشهامة" لموسى عبدالعزيز الموسى، "شاهين" لعلي محمد المري، "خود" لعلي حمد المري، و"مرضي" لفيصل فهد الهاجري.

فهد بن جلوي

فهد بن جلوي

فهد بن جلوي

فهد بن جلوي

فهد بن جلوي

فهد بن جلوي

فهد بن جلوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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