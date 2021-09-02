أزمة مُشتعلة بعد فضيحة سباق بلجيكا .. فورمولا 1 تدرس إعادة أموال التذاكر للجماهير

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تصاعدت الأحداث بشكل سريع حول أزمة سباق بلجيكا، لاسيما بعد مطالبات الجماهير بإعادة قيمة تذاكر السباق الهزلي، والذى أقيم الأحد الماضي، حيث أعلنت بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، أنها تدرس عدة خيارات.

وتسببت الأمطار في تأجيل السباق على حلبة سبا-فرانكورشان، وانتهى الأمر بإقامة لفات قليلة خلف سيارة الأمان، دون السماح بالتجاوز، وتم توزيع نصف النقاط.

وذكرت فورمولا 1 في بيان «تعمل البطولة والمروجون على خيارات عديدة تخص حاملي التذاكر، للتعبير عن تقديرنا وشكرنا لهم على الالتزام والإخلاص».

وأضافت «سنوضح المزيد من التفاصيل في أقرب وقت ممكن، ونود شكر الجماهير على الدعم المستمر والشغف تجاه فورمولا 1».

وأعلن جان تود، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، عن مراجعة قواعد احتساب النقاط.

وكان الهولندي ماكس فيرستابن، قد توج بلقب سباق جائزة بلجيكا الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1-، لكن حتى سائق ريد بول نفسه يدرك أنه ليس بإمكانه أن يطلق على ما جرى «انتصار».

وبدأ فيرستابن السباق من مركز الانطلاق الأول لكن في ظل الأمطار الغزيرة والسحب المنخفضة التي جعلت الرؤية شبه مستحيلة، وانتظر القائمون على فورمولا1- لمعرفة إذا ما كانت الأجواء ستتحسن.

ونجح فيرستابن في تقليص الفارق مع البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم سبع مرات، إلى ثلاث نقاط فقط في صدارة الترتيب العام لفئة السائقين، بعد أن حل هاميلتون ثالثا خلال السباق البلجيكي خلف جورج راسل سائق ويليامز.

وقال فيرستابن: «من الجيد دائما الفوز والنقاط مهمة، ولكن الأمر لم يجر كما يرغب الجميع».

وأضاف: «كان من المهم للغاية الحصول على مركز الانطلاق الأول ورغم أنه من المؤسف عدم القيام باللفات المناسبة للسباق، في الوقت الذي كنت أحب فيه الذهاب إلى المضمار، فإن الوضع كان مستحيلا في هذه الأجواء».

وصادف فيرستابن سوء حظ كبير هذا الموسم لذا يشعر البعض أنه كان في حاجة لبعض التوفيق، لكن سائقين آخرون أدانوا ما جرى واعتبروه انتكاسة جديدة لفورمولا1-.

وتحدث هاميلتون عن «مسرحية هزلية»، وأضاف عبر شبكة «إنستجرام» لتبادل الصور: «كان يجب أن نطلق عليه اسم الانسحاب وعدم المخاطرة بالسائقين، والشيء الأهم هو إعادة الأموال للجماهير التي تشكل قلب رياضتنا».

وقال لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، إنه يجب إعادة أموال التذاكر إلى المشجعين، بعد انتظارهم لساعات في طقس بارد دون متابعة أي لفة تنافسية، في أقصر سباق في تاريخ فورمولا 1.