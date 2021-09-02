طالبان تعلن استئناف العمل في مطار كابول بدعم مالي وفني من تركيا وقطر

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قال المتحدث باسم حركة "طالبان"، شير محمد عباس ستانيكزاي، اليوم الخميس، إن مطار كابول سيعاد افتتاحه في اليومين المقبلين بعد أن قدمت تركيا وقطر مساعدات مالية.

ونقلت شبكة "طلوع نيوز" الإخبارية الأفغانية عن ستانيكزاي قوله إن "مطار كابول بدعم مالي قدره 30 مليون دولار من قطر وتركيا سيتم تشغيله في غضون يومين".

وكانت قطر وتركيا أرسلتا فرقا فنية لتقديم الدعم الفني لاستئناف العمل في مطار كابول خلال الساعات الأخيرة.

وفي ذات السياق، نقلت وسائل الإعلام الأفغانية عن الخطوط الجوية الوطنية قولها، إنها ستستأنف الرحلات الداخلية من مطار كابول، غدا الجمعة، وذلك لأول مرة منذ سيطرة حركة طالبان (المحظورة في روسيا) على المرفق.