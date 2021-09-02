سيارة كهربائية وصديقة للبيئة أحدث إصدارات BMW قريبا.. ما الذي يميزها؟

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحديثات السيارات تجعل منها نموذج أكثر تطورًا وتوفيرًا للإمكانيات، تلك الأسباب التي دفعت شركة السيارات BMW، إلى العمل على سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات iX3 والتي تعمل بالكهرباء.



إذ تستعد الشركة إلى إطلاق النسخة الجديدة من السيارة بحلول نهاية عامنا الحالي 2021، في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية، فيما لفت الموقع الإخباري البريطاني المُختص بشؤون السيارات «Autocar»، إلى أن سعرها سيصل إلى 59730 جنيهًا إسترالينيًا.



ومن المقرر عرضها لأول مرة للجمهور في معرض «ميونيخ» للسيارات 2021 وأن تبدأ عمليات البيع للسيارة في ديسمبر من العام الحالي، ولحقت بالسيارة الجديدة تعديلات تفصلها عن تصميم السيارة X3 التي طرحتها الشركة خلال العام الجاري، حيث تم تعديل هيكل السيارة التي على وشك الإطلاق بالأسواق، لتكون منافسا قويا للسيارات «أودي» و«مرسيدس الكروس أوفر» الكهربائية الحديثة.



وتشمل التعديلات شبكة أمامية أكبر بنمط شبكي جديد، ومجموعات مصابيح أمامية أقل نحافة، ومدخل هواء منخفض، وستائر هواء معاد تشكيلها، وبعض الإصلاحات الدقيقة بالسيارة، لكنها تتميز بلمسات تصميم جذابة كشكل الواجهة الأمامية، والخطوط الزرقاء التي تتداخل مع عناصر الهيكل وعناصر القمرة.



وتم تجهيز السيارة بعجلات عريضة بمقاس 19 و20 إنشًا، أما داخليا فتزينت قمرتها بالخشب والكروم والجلد ما يمنحها طابعا مميزا من الفخامة، تلك التفاصيل التي تفصلها عن السيارة X3، لكن لم تكن هناك أي تغييرات تقنية، لذلك لا تزال البطارية، التي تبلغ 74 كيلو وات في الساعة توفر نطاقًا يتراوح من 281 إلى 286 ميلًا.

ويمكن شحنها بسرعات تصل إلى 150 كيلو وات، لوقت زيادة بنسبة 80٪، وذلك خلال 34 دقيقة فقط، وتنتقل iX3 من 0 إلى 62 ميل في الساعة في 6.8 ثانية وبسرعة قصوى تبلغ 112 ميلاً في الساعة. وتعمل السيارة بمحركات كهربائية بعزم 286، كما جهزت ببطاريات باستطاعة 80 كيلوواطا تمكنها من قطع 460 كلم بالشحنة الواحدة.



وتم تجهيزها بأحدث أنظمة «المالتيميديا» وشاشات داخلية متطورة تتصل لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية، إضافة إلى أنظمة لشحن الهواتف لاسلكيا، وأنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد، وأنظمة أمان تتحكم بالفرامل أوتوماتيكيا لتفادي الحوادث في الحالات الطارئة.



وكاميرات ترصد محيط الهيكل بالكامل، وحساسات للضوء والمطر، ونظام للتحكم بالإضاءة بشكل أوتوماتيكي تبعا للإضاءة المحيطة، وتتمتع السيارة بمظهر رياضي أكثر من تصميمها السابق.



وتنافس السيارة الجديدة، والتي تم إطلاقها العام الجاري، وفقًا للموقع الإخباري البريطاني، السيارة Jaguar I-Pace 2021 حيث طُرحت بأكثر من لون مثل الأسود والأبيض والأزرق والرمادي، وتأتي بشكل قياسي مع عجلات سوداء 19 بوصة، وغطاء لصندوق الأمتعة يعمل أوتوماتيكيًا وفتحة سقف بانورامية.



وتلك السيارة المنافسة أعلنت عنها شركة «جاجوار» البريطانية الرائدة في صناعة السيارات، في يوليو 2020، وهي تعمل بنظام تشغيل بيانات بتقنية 4G، ونظام كاميرات مراقبة لمحيط السيارة بزاوية 360 درجة، بالإضافة لنظام شحن لاسلكي للهواتف الذكية، ويتوفر طراز جاجوار I-Pace 2021 بنظام دفع خلفي، وتعمل فئاته المختلفة بمحركين كهربائيين، ينتجان قوة إجمالية تبدأ من 394 حصانا، مع عزم دوران 512 لفة/قدم.



وتمد المحرك بالطاقة بطاريات تضخ طاقة بمعدل 90.0 كيلووات في الساعة، ومن خلالها يستطيع الطراز قطع مسافة تصل لـ253 ميلا كحد أقصى لشحن البطاريات. كما تتمتع بشاشة معلومات بقياس 10.0 بوصة، وشاشة أصغر ملحقة بها بقياس 5.5 بوصة، وتعمل الشاشات بأنظمة «أبل كار بلاي» و«أندرويد أوتو»، كما يتمتع الطراز بنظام صوتي من طراز Meridian»» تعمل سماعاته بقوة 825 وات.



وعن أنظمة الأمان بجاجور I-Pace الكهربائية جاءت أبرزها، نظام تنبيه مسبق في حالات الاصطدام، ونظام فرامل تلقائية في حالات الطوارئ، وأنظمة الحفاظ على المسار والتنبيه في حالة الخروج من المسار، ونظام الحفاظ على مسافة بين السيارات.