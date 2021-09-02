قطر: عزل طالبان كليا لن يفيد ويجب الاستفادة من براجماتية الحركة

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دعت لولوة بنت راشد الخاطر، مساعدة وزير الخارجية القطري إلى الاستفادة من البراغماتية، التي أظهرتها حركة طالبان مؤخرًا، مشيرة إلى أن «عزلهم كليًا لن يفيد في هذه الحالة».

وقالت الخاطر خلال مقابلة مع شبكة «سي ان ان» اليوم الخميس: «لدينا مخاوفنا واهتماماتنا، لا شك في ذلك هذا يجب أن يكون عملية بناء الثقة لقد اتفقنا جميعا مع الشركاء الدوليين على أن التسرع في الاعتراف ليس بالضرورة القرار الأكثر حكمة، الذي يجب اتخاذه الآن، ومع ذلك، فالحوار البناء مهم للغاية، ستكون عملية لبنان الثقة من المهم جدا أن نستفيد من البراغماية، التي أظهرتها طالبان حتى الآن. تحتاج طالبان إلى المجتمع الدولي هم يدركون ذلك ولهذا علينا أن نستفيد من تلك اللحظة».

وأضافت «عزلهم كليا لن يفيد في هذه الحالة، ولهذا علينا أن نفكر في طرق أخرى للتعامل معهم بدون تقويض حقوق الإنسان وبدون تقويض حقوق المرأة وبدون تقويض كل امعاير الدولية، التي نتبناها جميعا ونعتقد أن هناك فرصة حقيقية هنا لترشيد تصرفاتهم العامة».

وتابعت «قد يستغرق تغيير إديولوجيتهم سنوات وعقودا إذا كان سيحدث أساسا، لكن ترشيد تصرفاتهم العامة يجب أن يكون هدفنا الواضح والعملي للغاية... نحن لا نهتم ولا يجب أن نهتم بأفعالهم الخاصة داخل مجالاتهم الخاصة، لكن ما يجب أن يهم هو محيطهم العام وما يجب أن يهم هو تصرفاتهم العامة وما يجب أن يهم هو المصلحة الجماعية لشعب أفغانستان».

في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن بلاده تعمل على إخراج الأشخاص الذين يسعون إلى الخروج الآمن من أفغانستان.

وشدد الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحفي، مع نظيره البريطاني، دومينيك راب في الدوحة على «أهمية حرية التنقل، وضمان ممر آمن لخروج الأفغان الراغبين في الخروج، عند عودة مطار كابول إلى التشغيل، وألا تكون هناك أي تحديات أمام من يريد الدخول والخروج من أفغانستان».