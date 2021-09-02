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أمريكا تعلن عن مساعدات إضافية لأوكرانيا

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أمريكا تعلن عن مساعدات إضافية لأوكرانيا أمريكا تعلن عن مساعدات إضافية لأوكرانيا

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قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا أكثر من 45 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية لنحو 3.4 مليون شخص محتاج.

وذكر بلينكين في بيان: "تتيح هذه المساعدة من الولايات المتحدة لشركائنا الدوليين في المجال الإنساني تقديم المزيد من الدعم للعديد من الأشخاص المحتاجين في أوكرانيا الذين يقدر عددهم بنحو 3.4 مليون شخص، بما في ذلك أولئك الذين نزحوا بسبب النزاع الذي تقوده في شرق أوكرانيا".

وقال البيان إن المساعدة الجديدة ستوفر الغذاء والماء والمأوى والرعاية الصحية الأساسية وتسهيل لم شمل أفراد العائلات الذين تشتتوا في الصراع الدائر في شرق أوكرانيا.

وأضاف البيان أنه بالنظر إلى حزمة المساعدات الإنسانية هذه، قدمت الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا أكثر من 351 مليون دولار من المساعدات الإنسانية منذ عام 2014.

المصرى اليوم

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