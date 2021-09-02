أمراء داخل المضمار.. قصة نشأة أول سباق للفورمولا 1

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عندما تشاهد فورمولا 1، ربما تكون مندهشًا من الشكل الجميل الذي يتناسق به كل شيء لتظهر الصورة متميزة في النهاية، ولا يقتصر الأمر على السرعة التي تسير بها السيارات.



ولكن في حين أن السائقين وطاقم العمل لديهم التدريب، وتقدم الفرق أفضل سائقيها، فإن السباقات القليلة الأولى كانت سباقات غريبة أكثر من السباقات الأنيقة التي نراها اليوم.

بدأت سباقات الفورمولا 1 رسميًا في عام 1946، على الرغم من أن السباقات بشكل عام كانت موجودة منذ فترة، وكان أحد أبرز الأحداث الاجتماعية في عشرينيات القرن الماضي هو سباق الجائزة الكبرى، واستجاب الناس، وأرادوا المزيد من السباقات.

فيما تأسس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) بقواعد موحدة لسباق السيارات، وأنشأت المجموعة بطولات عالمية، وتأكدت من امتثال جميع السائقين والسيارات لقواعدهم.

وهذا هو المكان الذي يأتي منه اسم فورمولا 1، ويشير إلى مجموعة اللوائح التي يتعين على الجميع اتباعها.

في الأصل، كانت الخطة تقضي ببدء هذا النوع الجديد من السباق في ثلاثينيات القرن الماضي، ولكن وفقًا لتقرير ESPN، كان لا بد من تأجيله بسبب هجوم الحرب العالمية الثانية .

ثم أعيد إحياء الفكرة في عام 1946، للمساعدة في رفع الروح المعنوية في أوروبا بعد الحرب، وكان ذلك العام هو أول موسم سباقات في الفورمولا 1، حيث سيقام سباق بطولة العالم في العام التالي.

بينما استغرق الأمر حتى عام 1950 حتى يتم التوصل إلى جميع التفاصيل، ومع ذلك، أقيمت البطولة الأولى، كما أشارت ESPN.

كان سباق البطولة الأول محيرًا منذ البداية، حتى مع القواعد الموحدة، كان كل شيء جديدًا، فلم يكن للبطولة اسم رسمي واحد.

ووفقًا لموقع الفورمولا 1 الرسمي، أقيم سباق 1950 الأول في سيلفرستون، إنجلترا، وكان سباق الجائزة الكبرى في أوروبا، ولكن نظرًا لأنه أقيم في بريطانيا، شعر الإنجليز بالإهانة، لذلك قام الناس أيضًا بدمج اسم British Grand Prix في لقب البطولة.

وعلى عكس اليوم، حيث يجلس الأشخاص الذين يشاهدون سباقات الفورمولا 1 على المدرجات، كان الناس يتجمعون حول المضمار، إذ تجمع حوالي 120 ألف متفرج لهذا السباق الأول.

لكن كان عليهم إفساح المجال للعديد من الضيوف المهمين، كالملك جورج السادس، وزوجته الملكة إليزابيث، والملكة إليزابيث الثانية المستقبلية، والأميرة مارجريت، واللورد والسيدة مونتباتن.

وبحسب grunge، أفاد موقع فورمولا 1 الإلكتروني، إن هذه هي المرة الأولى والوحيدة التي يحضر فيها الحاكم سباق سيارات بريطاني، إذ كانت العائلة المالكة تفضل سباق الخيل.

بينما لم تكن العائلة المالكة البريطانية هي الحاضرة الوحيدة، فكان الأرستقراطيون من بين 21 سائقا شاركوا في السباق، ومن ضمنهم الأمير بيرابونجسي بهانوديج بهانوباند، أو الأمير بيرا، من تايلاند، كان متسابقًا بارزًا، ولا يزال التايلاندي الوحيد الذي يقود سباقات الفورمولا 1.

و قبل البطولة تأهل الأمير «بيرا» للمركز الخامس لكن سيارته نفد وقودها ولم ينه السباق، كما شارك السويسري البارون إيمانويل دي جرافنريد، لكن سيارته عانت أيضًا من مشاكل في المحرك.



أرنب يخرج فريق ألفا روميو من مضمار السباق

لم تكن الملوك السائقين المشهورين الوحيدين في السباق الأول، إذ تأهل عازف الجاز جوني كلايس أخيراً إلى البطولة، على الرغم من ذلك، فقد احتل المركز الحادي عشر في هذا المجال، ومع ذلك، كان «كلايس» أكثر نجاحًا كموسيقي من كونه سائق سيارة سباق.

حتى المرشحون للفوز بالسباق لفتوا انتباه المشجعين لأكثر من إتقانهم للقيادة، ومن قبيل الصدفة، كان لجميع المرشحين الثلاثة قبل السباق ألقاب تبدأ بـ Fa.

إذ تم تسميتهم باللاعبين الثلاثة: جوزيبي نينو فارينا، لويجي فاجيولي، وخوان مانويل فانجيو، وكانوا مرشحين للفوز باللقب الكبير لفريق ألفا روميو.

وذكرت ESPN أن «فارينا» حصل على اللقب في ذلك العام؛ سوف يفوز «فانجيو» في العام المقبل.

كما كتب موقع فورمولا 1 الرسمي، أن فريق ألفا روميو، لم ينته تقريبًا لأن إحدى سياراته اصطدمت بأرنب ظهر في الطريق فجأة بطريقة ما، وبحسب ما ورد تسبب الأرنب في حدوث انبعاج كبير في السيارة، بعد أن مزقته.

فيما تبدو الفورمولا 1، اليوم أكثر هدوءًا من السباق الأول في الخمسينيات، لكن لا يزال السباق ممتعًا لمشاهدته.