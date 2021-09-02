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إدراج جامعة جدة ضمن تصنيف التايمز البريطاني الدولي 2022

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إدراج جامعة جدة ضمن تصنيف التايمز البريطاني الدولي 2022 إدراج جامعة جدة ضمن تصنيف التايمز البريطاني الدولي 2022
استندت على استخدام منهجية علمية قائمة على التفكير الاستراتيجي

إدراج جامعة جدة ضمن تصنيف التايمز البريطاني الدولي 2022

قالت جامعة جدة إنه تم إدراجها ضمن تصنيف التايمز البريطاني لعام 2022، وحصلت على الترتيب ‏‏"١٠٠١-١٢٠٠" على مستوى جامعات العالم قياسًا إلى حداثتها، كما جاءت جامعة ‏جدة ضمن أفضل "101" جامعة في التصنيف العربي، وصنّفت ضمن أفضل ‏‏"12" جامعة على مستوى المملكة العربية وفقًا لمؤشرات التصنيف.

وتأتي هذه المرحلة المتقدمة ضمن مخرجات رؤية جامعة جدة "الجامعة السعودية الحديثة" التي استندت على استخدام منهجية علمية قائمة على التفكير الاستراتيجي لصياغة هوية الجامعة ومستقبلها، بطريقة تصنع الاختلاف والفارق في التميز وكسب ثقة المجتمع ومنسوبيها.

وتقوم رؤية الجامعة السعودية الحديثة على مرتكزات رئيسية، تتضمن استثمار نظام الجامعات الجديد، والاستجابة لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، والتزام الجامعة بتحقيق طموحاتها المستقبلية المتضمّنة رفع كفاءة الجامعة بمعايير جودة عالمية في مخرجاتها التعليمية.

وتسعى جامعة جدة لأن تكون مصدرًا رائدًا في تطبيقات البحث والابتكار والتطوير، وذلك بالتعاون مع قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية وإيجاد ظروف أفضل للعمل والدراسة، وتقديم رحلة تعليمية متكاملة، تعتمد على التميز في برامجها النوعية، وتمكينها للموهوبين لتكون المقصد الأول لقادة المستقبل.

وفي هذا الإطار نوه رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان ‏إلى الإنجاز الوطني الذي حقّقته الجامعات السعودية بتقدمها ضمن الجامعات العالمية ‏وفق التصنيفات الدولية كتصنيف التايمز، بنسبة تجاوزت 50% عن تصنيف ‏العام الماضي، ومؤشر العلوم الطبيعية العالمي ‏Nature Index 2021‎‏ الذي حققت ‏فيه المملكة العربية السعودية المركز الأول عربيًّا والـ"29" عالميًّا.‏

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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