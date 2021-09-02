أخبار عاجلة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

المتحدث العسكري: انطلاق التدريب المشترك النجم الساطع 2021 بمشاركة 21 دولة

Print
المتحدث العسكري: انطلاق التدريب المشترك النجم الساطع 2021 بمشاركة 21 دولة المتحدث العسكري: انطلاق التدريب المشترك النجم الساطع 2021 بمشاركة 21 دولة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعاليات التدريب المشترك «النجم الساطع 2021» والذى يستمر خلال الفترة من 2 إلى 17 سبتمبر الجارى بقاعدة محمد نجيب العسكرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية بمشاركة (21) دولة .

وألقى رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للدول المشاركة، مؤكداً على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذ التدريب المشترك ” النجم الساطع 2021 ” الذي يعتبر من أكبر وأهم التدريبات العسكرية على المستوى العالمى لما يتضمنه من حجم القوات المشاركة .

من جانبه أعرب مدير التدريب من الجانب الأمريكى عن تقديره العميق للقوات المسلحة المصرية على إستضافتها للنجم الساطع 2021 وعلى حفاوة الإستقبال والضيافة، مؤكداً أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر من أهم الشركاء الإستراتيجيين بالمنطقة .

وقد شهدت الأيام الماضية تدفق القوات المشاركة والتحرك إلى مناطق وميادين التدريب التخصصية إستعداداً لبدء فعاليات التدريب .

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ

مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر وتشيد بدورها في نشر الوعي

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر وتشيد بدورها في نشر الوعي

لجنة تكافؤ الفرص بالتعليم العالي تنظم ندوة حول مكافحة الفساد في ضوء رؤية مصر 2030

لجنة تكافؤ الفرص بالتعليم العالي تنظم ندوة حول مكافحة الفساد في ضوء رؤية مصر 2030