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المتحدث العسكري: انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري القبرصي بطليموس 2021

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المتحدث العسكري: انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري القبرصي بطليموس 2021 المتحدث العسكري: انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري القبرصي بطليموس 2021

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انطلقت فعاليات التدريب المصري القبرصي المشترك بطليموس 2021 والذي تجري فعالياته على مدار عدة أيام بدولة قبرص، بمشاركة عناصر من القوات الخاصة لكلا البلدين .

وتتضمن المرحلة الأولى من التدريب عقد مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية بهدف توحيد المفاهيم القتالية وصقل مهارات القوات المشاركة من الجانبين.

يأتي التدريب «بطليموس 2021» في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون العسكري، وتطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية والقبرصية.

المصرى اليوم

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