تكريم مسؤولي الإعلام بالإدارات الصحية والمستشفيات في الشرقية

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كرم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مسؤولي المكتب الإعلامي بمديرية الشؤون الصحية، ومسؤولي الإعلام المتميزين بالإدارات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية، لدورهم البارز في إظهار الجهود المبذولة بالقطاع الصحي لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.

جاء ذلك أثناء اجتماع وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمكتب الإعلامي ومسؤولي الإعلام بالصحة، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، لمناقشة خطة عمل الفترة المقبلة، وعمل الدعاية اللازمة للمبادرات الرئاسية والحملات القومية، والتغطية الإعلامية لها، لوصول الخدمة لجميع المواطنين المستهدفين بالمحافظة، مع تفعيل المنصة الإلكترونية للزمالة المصرية بالشرقية، والتي تم تدشينها منذ ٥٠ يوماً، لتدريب الأطباء والفرق الطبية، بما يساهم في رفع كفاءة الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمحافظة.

أشاد وكيل الوزارة بالجهود المبذولة لمدير وفريق المكتب الإعلامي وعلى رأسهم محمود عبدالفتاح محمد مدير المكتب، ومسؤولي الإعلام بالإدارات الصحية والمستشفيات في تنظيم المؤتمرات، والاحتفالات القومية، والمناسبات الصحية، ودورهم في التوعية الصحية للمواطنين من خلال المنصات الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي.