ضبط شخص حاول إدخال حشيش وهيروين لمسجون في القناطر

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ضبطت الأجهزة الأمنية في القليوبية شخص حاول إدخال مواد مخدرة «حشيش وهيروين» أثناء زيارة سجين داخل سجن القناطر وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام وإرسال عينة من المخدرات المضبوطة للمعمل الجنائى لفحصها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتحريات حول السجين.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية بلاغ من خدمات سجن القناطر بضبط شخص حاول إدخال مواد مخدرة لسجين يقضى فترة عقوبته داخل السجن.

تبين أنه أثناء زيارة «ع ا أ» 56 سنة ضبط بحوزته 2 لفافة ورقية بيضاء اللون بداخل إحداهما 7 قطع حشيش والأخرى بها 8 أنابيب من الهيروين، للسجين «ي خ ع»، المودع بالسجن لقضاء فترة عقوبته بالسجن 7 سنوات للشروع في سرقةوبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إدخالها للسجين.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وإرسال عينة من المخدرات المضبوطة للمعمل الجنائى لفحصها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وتحريات حول السجين.