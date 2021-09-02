★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، عن اقتراب نادى الزمالك من الإعلان عن صفقات مهمة خلال الساعات القليلة المقبلة وهو ما اسعد جماهير الزمالك عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك».

وقال الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواص الإجتماعى «فيس بوك»، «48 ساعة على اعلان أهم صفقات نادي الزمالك مبروك يا زملكاوية».

وهو الأمر الذي لاقى تفاعلا كبيرا من جماهير الزمالك بسبب انتظار الجماهير لصفقات القلعة البيضاء بعد التكهنات الكثيرة لإنضمام لاعبين عقب حسم الزمالك لدرع الدورى.