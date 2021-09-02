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العشري: النتيجة أهم من الأداء لمنتخب

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العشري: النتيجة أهم من الأداء لمنتخب مصر العشري: النتيجة أهم من الأداء لمنتخب

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أكد طارق العشرى المدير الفنى السابق لطلائع الجيش، أن الفوز الذي حققه الوطنى بالأمس على حساب أنجولا بهدف نظيف في مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر، أهم بكثير من تقديم أداء جيد دون تحقيق مكسب.

وقال العشرى في تصريحات تليفزيونية، «النتيجة بالأمس كانت مهمة جداً وأهم من الأداء، والمنتخب حصد ثلاث نقاط هامة في صراع الوصول إلى المونديال، وكلنا زعلنا من أداء المنتخب، لكن يجب الأخذ في الاعتبار أن التجمع جاء في وقت قليل جداً، ومباراة الأمس حققنا النتيجة ولكن في المستقبل سيتحسن أداء اللاعبين مع طول فترة التجمع».

أضاف: «لا أريد أن نستسهل المجموعة لأننا إذا استسهلناها سنخرج منها، يجب أن نأخذ الأمور بجدية ويجب ألا نتعامل بالقطعة مع الجهاز الفنى للمنتخب، ويجب أن نساند المنتخب والأداء سيكون أفضل في اللقاءات القادمة، متأكد أن ستكون على أول المجموعة في التصفيات، هناك قاعدة مهمة جداً وهى إذا أردت النجاح يجب أن تغلق أذنيك وتركز في الملعب فقط، مازال مشوار التصفيات طويلاً، وحسام البدرى لديه من الخبرات ما يكفى للتعامل مع الأمر، ويجب علينا كجماهير أن نساند المنظومة وندعمها، في حالة تواجد محمد صلاح مع المنتخب سيكون الأمر مؤثر جداً لأنه يمنح اللاعبين الثقة، ونتمنى أن يكون هناك نتيجة إيجابية في اللقاء القادم تعيد الفرحة والثقة إلى الشارع المصرى».

المصرى اليوم

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