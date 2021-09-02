عون يدعو إلى عدم اتهامه «بالتعطيل» ويتمسك «بأصول تشكيل الحكومات»

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قالت الرئاسة اللبنانية، الخميس، إن الرئيس ميشال عون، دعا إلى عدم إلصاق «تهمة» التعطيل بالرئاسة ولا بشخص الرئيس، من أجل «التعمية على أهداف خاصة مضلِّلة ما عادت تنطلي على الشعب».

ونقلت الرئاسة عبر تويتر عن عون تمسكه بما وصفه بالأصول في تشكيل الحكومات. وقالت إنه أعلن أكثر من مرة أنه لا يريد، بصورة مباشرة وغير مباشرة، الثلث الضامن.

وأضافت الرئاسة:«الظروف التي يجتازها لبنان والشعب اللبناني تحتم على الجميع الارتقاء إلى أقصى درجات المسؤولية والإسراع في إنقاذ الوطن والشعب».

وتابعت: «المطلوب التوقف عن اعتماد لعبة التذاكي السياسي والخبث الموازي للدهاء من خلال التغطية على مشاكل داخلية لدى هذا الفريق أو ذاك عبر سيل الاتهام والإدانة للرئيس».

وقالت: «التعمية انقلبت على محترفيها وأهدافها عدم الرغبة بتأليف حكومة وعدم القيام بالإصلاحات، ورفض مكافحة الفساد، وضرب مصداقية الدولة، وتجويع اللبنانيين وإفقارهم».