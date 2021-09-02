تركيا: لا يمكن إبقاء اللاجئين الأفغان مؤقتا على أراضينا

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قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، إن بلاده لا يمكنها إبقاء اللاجئين الأفغان مؤقتا على أراضيها.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة خارجية هولندا، سيغريد كاغ، في العاصمة أنقرة.

وأوضح تشاووش أوغلو قائلا: "التعاون مع الاتحاد الأوروبي غير ممكن إذا كان يعتقد أنه سيدفع المال مقابل الاحتفاظ باللاجئين الأفغان على أراضينا".

وأضاف "ليس بالإمكان إبقاء اللاجئين الأفغان مؤقتا في تركيا، وسنرفض أي عرض من هذا القبيل في حال وروده".

وأكد تشاووش أوغلو أنه يتعين تحديث اتفاقية الهجرة الموقعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، بحيث تشمل السوريين والأفغان.