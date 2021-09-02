سكرتير القليوبية يتفقد أعمال تطوير قصر محمد علي بشبرا الخيمة (صور)

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تفقد اللواء هشام خشبة، سكرتير عام محافظة القليوبية، واللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة، المراحل الاخيرة لأعمال التطوير التي تتم بقصر محمد علي، برفقة القائمين على الأعمال والمشرفين من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المسند إليها اعمال التطوير.

وقال بيان صحفي، الخميس، إنه تم زيارة قصر الفسقية، وقصر الجبلاية، والذان يعتبران من الأماكن المميزة بالقصر، حيث يجمع قصر محمد علي بين الأسلوب الأوروبي في الزخارف وروح تخطيط العمارة الإسلامية.

وأكد سكرتير المحافظة، على مهندسي الموقع دفع الأعمال للانتهاء من التطوير، لكونه مشروعا قوميا هاما.

وعقب زيارة القصر، توجها الى مرسى قصر محمد الجاري إنشاؤه علي نهر النيل، لاستغلاله في الرحلات النيلية، ونقل الزائرين من القاهرة لزيارة القصر بعد الإنتهاء من تطويره.

تأتي الزيارة، تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بالاهتمام بالأماكن الأثرية، وأعمال التطوير التي تتم بها.