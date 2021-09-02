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«فقدت الأمل في الشفاء» ..النيابة تأمر بدفن جثة الفتاة المنتحرة بسبب مرضها

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«فقدت الأمل في الشفاء» ..النيابة تأمر بدفن جثة الفتاة المنتحرة بسبب مرضها «فقدت الأمل في الشفاء» ..النيابة تأمر بدفن جثة الفتاة المنتحرة بسبب مرضها

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قررت جهات التحقيق بالقاهرة، التصريح بدفن جثة فتاة، انتحرت بإلقاء نفسها من شرفة منزلها بالطابق السابع، بسبب مرورها بحالة نفسية لمعانتها بسبب شدة مرضها، وفقدت الأمل في الشفاء ،وأمرت نيابة حدائق القبة بإعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقى، وكلفت الشرطة بسرعة إرسال تحريات المباحث حول واقعة الانتحار .

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة، تلقوا بلاغا من الأهالى بمصرع فتاه سقطت من الطابق السابع، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين العثور على الجثة وسط بركة من الدماء أسفل العقار، كما تبين إصابتها بنزيف وكسر في عظام الجمجمة وفي أنحاء متفرقة من الجسم.

وكشف التحريات عن أن الفتاة كانت تعاني من مرض خطير، وخلال الأشهر الماضية دخلت في حالة نفسية سيئة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة، واخطرت النيابة العامة، التي أمرت بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

المصرى اليوم

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