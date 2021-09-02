أبرزهم كونتي.. هؤلاء هم المرشّحون لخلافة أرتيتا في آرسنال

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يعيش فريق آرسنال الإنجليزي حالة من التخبط الفني والإداري بسبب فشل النادي في تدعيم صفوفه بشكل جيد قبل انطلاق مُنافسات الموسم الجديد، مما أدى إلى تراجع هائل للفريق اللندني الذي لم يُحقق أي فوز أو تعادل منذ انطلاق الموسم.

يعتبر المدفعجية أحد أكبر الأندية في إنجلترا، لكنهم يكافحون من أجل الحفاظ على هذا الوضع، عندما حل ميكيل أرتيتا محل أوناي إيمري في عام 2019، كان من المتوقع أن يؤدي الإسباني أداءً جيدًا في النادي حيث استمتع بتجربة جيدة كلاعب، مع ذلك، كافح أرتيتا بشكل كبير.

منذ مساعدة النادي على الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي في عام 2020، قدم أرسنال باستمرار أداءً ضعيفًا، إلى جانب انتقالات مُخيبة للآمال، البداية السيئة لموسم 2021-22 تجعلهم يقبعون في قاع جدول الدوري، حيث لم يفز آرسنال بأي نقطة أو يسجل هدفًا.

دعونا نلقي نظرة على أبرز 5 مدربين يُمكنهم تعويض ميكيل أرتيتا في حال رحيله عن النادي..

5- رالف هازنهاتل

لم يعد ساوثهامبتون هو النادي الذي اعتاد أن يكون عليه، مع وجود القديسين في وضع صعب هذه الأيام، في حين أن أكاديميتهم الشهيرة لا تنتج مواهب عالية الجودة مثلما كان يحدث في السابق، إلا أن العديد من انتقالاتهم الأخيرة فشلت في النجاح أيضًا، لكن ساوثهامبتون لديه مدرب ممتاز وهو رالف هازنهاتل.

قام النمساوي بعمل جدير بالثناء في النادي، نظرًا لمحدودية الموارد المتاحة له، عندما تولى هازنهاتل إدارة ساوثهامبتون تمت الإشادة به، حيث يمتلك المدرب أسلوب اللعب القوي والديناميك،. كانت هناك بعض النتائج المُخيبة للآمال منذ تعيينه. لكن بشكل عام، قدم هازنهاتل أداءً جيدًا ويستحق فرصة في نادٍ أكبر مثل آرسنال.

4- إدي هاو

إدي هاو قد انقسام الرأي عندما كان فريق بورنموث لعب بشكل جيد في الدوري الإنجليزي الممتاز، تم ترشيحه ليصبح المدير الفني التالي لمنتخب إنجلترا، في نفس الوقت تقريبًا، ارتبط اسمه أيضًا بـ آرسنال.

على الرغم من أن بورنموث لعب كرة قدم جيدة تحت قيادة هاو، إلا أنه غالبًا ما تعرض لانتقادات بسبب دفاع فريقه الضعيف. قام المدرب الإنجليزي بعمل جيد للغاية لضمان وصول الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وكان أيضًا حاسمًا في مساعدتهم على الحفاظ على مكانتهم في البريميرليج لبضع سنوات، ومع ذلك، غادر النادي في عام 2020، بعد هبوط بورنموث. كان هاو قريبًا جدًا من أن يصبح مديرًا لفريق سلتيك هذا الصيف، لكن هذه الخطوة فشلت في أن تتحقق، يتمتع المدرب البالغ من العمر 43 عامًا بخبرة كبيرة، حيث بدأ مسيرته الإدارية في عام 2008.

3- بريندان رودجرز

بريندان رودجرز هو أحد أفضل المدربين في الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي، ويفضل آرسنال أن يخرجه من ليستر سيتي. سوف يجادل الكثيرون بأن ليستر سيتي فريق أفضل الآن من آرسنال. بينما تنافس الثعالب بانتظام على المراكز الأربعة الأولى في المواسم الأخيرة، فإن آرسنال تحت قيادة ميكيل أرتيتا كان ضعيفًا في الأداء.

ليستر سيتي نادٍ يُدار بذكاء ويشتهر بانتقالاته، لعب رودجرز دورًا رئيسيًا منذ وصوله، وتحت إدارته، فاز ليستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي ودرع الاتحاد الإنجليزي، إذا قرر آرسنال استبدال أرتيتا مع رودجرز، فلن تكون العملية سهلة. ومع ذلك، فإن رودجرز مدرب ممتاز وسيساعد أرسنال بالتأكيد.

2- جراهام بوتر

ارتبط جراهام بوتر ارتباطًا وثيقًا بغريم أرسنال اللدود توتنهام هوتسبير هذا الصيف، لكنه ظل مع برايتون ألبيون. يعتبر الكثيرون بوتر أفضل مدرب إنجليزي في الوقت الحالي. بعد أن صنع اسمه في أوسترسوند بالسويد، أمضى بوتر موسماً كمدرب لسوانسي سيتي قبل أن ينضم إلى النورس في عام 2019.

احتل برايتون المركز السادس عشر في الموسم الماضي، لكنه استحق أكثر من ذلك بكثير. البالغ من العمر 46 عامًا هو مدرب حديث يتمتع بالمرونة التكتيكية.

سيحصل بوتر بالتأكيد على فرصته في أحد الأندية الستة الكبرى عاجلاً وليس آجلاً، ويجب أن يراقبه آرسنال.

1- أنطونيو كونتي

الرجل الذي يرغب معظم مشجعي أرسنال في استبداله ميكيل أرتيتا، أنطونيو كونتي المدرب الذي لا يعمل حاليًا، مثل جراهام بوتر، ارتبط كونتي بشكل ثابت مع توتنهام هوتسبر هذا الصيف، لكن الصفقة فشلت في أن تتحقق.

غادر الإيطالي إنتر ميلان بعد فوزه بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي الموسم الماضي وينظر إليه على أنه أحد أفضل المدربين في كرة القدم العالمية.

كونتي شخصية زئبقية وليس من السهل التعامل معها. ومع ذلك، فهو يضمن النتائج، خاصة في الدوري. اللاعب البالغ من العمر 52 عامًا ليس غريبًا على كرة القدم في إنجلترا، حيث فاز بالبريميرليج مع تشيلسي في عام 2017.