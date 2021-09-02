نائب محافظ القليوبية يتابع رفع المخلفات من شارع 15 مايو في شبرا الخيمة

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تابع الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، واللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة، رفع تراكمات المخلفات والقمامة من شارع 15 مايو بنطاق حي شرق شبرا الخيمة.

وقال بيان صحفي، الخميس، إن نائب المحافظ، تابع أيضا رفع الإشغالات، وإزالة الإعلانات والتندات الغير مرخصة والمخالفة للقوانين واستغلال الأرصفة والطرق العامة المخصصة للمارة التي تعوق حركة الماره، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وإلزام الجميع بالقانون.

وضبط «حماد»، عربة كارو تقوم بإلقاء مخلفات هدم بشارع 15مايو، وعلى الفور قامت الأجهزة التنفيذية بحي شرق بالتحفظ على العربة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.