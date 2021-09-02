إعفاء طلاب المدارس من الرسوم الدراسية في شمال سيناء

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أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، توفير منح تعليمية مجانية لطلاب الثانوية العامة والأزهرية من أبناء المحافظة، علاوة على المطالبة بمنحهم نسبة 2 % من مجموع الدرجات مراعاة لظروفهم.

وقال المحافظ في تصريح، الخميس، إنه فور ظهور نتيجة الثانوية العامة تم ارسال خطابين لمجلس الوزراء ووزير التعليم العالى للمطالبة بمنح طلاب الثانوية العامة والأزهرية نسبة ٢% من مجموع الدرجات الحاصلين عليها ونأمل في إدراج الموضوع في اجتماع مجلس الوزراء المقبل والموافقة عليه مراعاة لظروف أبنائنا وأسوة بما تم خلال الأعوام الماضية، مناشدا الطلاب بالتقديم بمكتب التنسيق حسب رغباتهم لحين الموافقة على نسبة ال 2 % .

وأضاف أنه تم مخاطبة كل الجامعات الحكومية والخاصة لتخصيص منح تعليمية مجانية لأبنائنا الطلاب، وأن الجامعة المصرية اليابانية كانت من أولى الجامعات التي خصصت 5 منح مجانية لأبناء المحافظة للدراسة بكليتى الهندسة وادارة الأعمال الدولية، مشيرا إلى أن الصفحة الرسمية للمحافظة تنشر عليها كل المنح بالشروط والضوابط، وأنه لايحق للطالب التقديم في أكثر من منحة، ويتم ترتيب الطلاب المتقدمين لكل منحة حسب مجموع الدرجات .

وأكد المحافظ على أنه تم قطع مشوار طويل في اعتماد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، حتى تم ادراجها برغبات التنسيق، وجاري التجهيز لافتتاح كلية الطب البشرى .

وأعلن عن صدور قرار الوزارى رقم 119 من الدكتور وزير التربية والتعليم باعفاء كافة أبنائنا الطلاب في مرحلة التعليم قبل الجامعى من مصاريف المدارس، كما تتحمل المحافظة مصروفات أبنائنا طلاب الجامعات من مركزى رفح والشيخ زويد من مصروفات دراسية واقامة واعاشة بالمدن الجامعية.