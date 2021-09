التقديم اليوم والمقابلة فورية .. وظائف خالية لجميع المؤهلات بالقاهرة والمحافظات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل المصري اليوم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات وللعديد من التخصصات في القاهرة وجميع محافظات مصر والتي نشرت عبر المواقع الرسمية للهيئات أو المؤسسات أو المصانع أو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك في القطاع العام والخاص أو ضمن مبادرة طوّر وغيّر التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

وفيما يلي جميع الوظائف المطلوبة وفقا لكل وظيفة في الشروط والتفاصيل أدناه علما بأن بعض الوظائف يتم ملء الاستمارة والذهاب مباشرة للمقابلة بدون انتظار الرد أو الموافقة وفقا للمواعيد المحددة:

1 - مجموعة سوبر ماركت اولاد رجب تعلن عن اليوم التوظيفي يوم الاثنين القادم 6 سبتمبر في الوظائف الاتية:

١- مدير قسم الأغذية الطازجة(خبره سابقة بنفس المجال)

٢- مدير قسم الأغذية الجافة (خبره سابقة بنفس المجال)

٣- مشرف كاشير (خبره سابقة بنفس المسمى الوظيفي)

٤- كاشير

٤- مشرف قسم الاغذية الجافة (خبره سابقة بنفس المجال)

٥- منسق ممرات

٦- منسق مخزن

٧- مشرف بقالة (خبره سابقة بنفس المجال)

٨- بائع بقالة

٩- مشرف لحوم (خبره سابقة بنفس المجال)

١٠- بائع لحوم

١١- مشرف اسماك (خبره سابقة بنفس المجال)

١٢- بائع اسماك

١٣- مشرف خضار وفاكهة ( خبره سابقة بنفس المجال)

١٤- بائع خضار و فاكهة

١٥- مشرف بيع مخبوزات (خبره سابقة بنفس المسمى الوظيفي)

١٦- بائع مخبوزات

١٧- خباز (شرقى - غربى)

١٨- شيف بيتزا

١٩- مشرف باريستا ( خبره سابقة بنفس المسمى الوظيفي)

٢٠- موظف باريستا.

٢١ - طباخ

٢٢- مدخل بيانات

٢٣- مشرف دليفري (خبره سابقة بنفس المسمى الوظيفي)

٢٤- موظف خدمة توصيل

٢٥- موظف أمن

٢٦- مراقب كاميرات

٢٧- موظف خدمات

٢٨- امناء مخازن

٢٩- مشرفي حركة

٣٠- فني ميكانيكي (بنزين - ديزل)

٣١- سائقين رخصة مهنية (ثانية ثالثة)

٣٢ - فني تبريد وتكييف

------

مزايا الشركة

مرتبات مجزيه *حوافزشهرية *تأمين طبي *تأمين اجتماعي *تأمين على الحياة *فرص للترقي

الشروط العامة :

* جميع المؤهلات الدراسية.

-----

يرجى ملأ الاستمارة التالية : اضغط هنا

والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد التاليين:

---

المكان: 162شارع النزهة _ ميدان سانت فاتيما

الميعاد: يوم الاثنين 6 سبتمبر من الساعة 10 ص الى 3 عصرا.

-----

للتواصل والاستفسارات واتس اب

٠١٠١٣٤١١١٢٤

----------

او التسجيل مباشرا علي منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

========

2 - تعلن شركة أمان للتمويل متناهي الصغر إحدي شركات راية القابضة

عن رغبتها فى شغل الوظائف التالية في محافظة_بني_سويف

( لفرع سمسطا )

الوظائف_المتاحة:

1) مدير_فرع:

المهام الوظيفة:

الإشراف المباشر على العمل بالفرع.

مسئول عن تحقيق أهداف الشركة داخل النطاق الجغرافي للفرع.

مسئول على تطبيق الخطة الموضوعة من حيث الإنتاجية والسداد وكفاءة وجودة محفظة التوظيف بالفرع.

مسئول عن وضع الخطط والبرامج الخاصة بالترويج للشركة في نطاق عمل الفرع وذلك بهدف تحقيق المستهدف من الخطة.

متابعة عمل المجموعات الميدانية والإدارية لتوسيع قاعدة المستهدفين من العملاء.

القيام بالزيارات الميدانية لعينات من الحالات، وخاصة للتمويلات الجديدة للتحقق من جدية الطلبات المقدمة وحسن الاستعلام المعد عن العملاء ومدى مناسبة مبلغ التمويل مع حجم الانشطة القائمة وتدفقاتها النقدية.

المتابعة الفعالة للموظفين لترشيد المصروفات للوصول لنقطة التعادل في أقرب وقت ممكن.

تقديم التقارير.

القيام بما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة.

المتطلبات_الوظيفة:

مؤهل عالي مناسب.

خبرة لاتقل عن 3 سنوات في مجال التمويل الأصغر

القدرة على التخطيط والتنسيق والقيادة واتخاذ القرارات.

القدرة على الاتصال والإدارة و العمل الميداني.

أن يكون من أبناء النطاق الجغرافي للفرع.

2) رئيس_مجموعة_الاخصائيين: -

المهام_الوظيفة:

مسئول عن تحقيق أهداف الشركة علي مستوي مجموعة الإخصائيين المشرف عليهم.

مسئول على تطبيق الخطة الموضوعة من حيث الإنتاجية والسداد والمحفظة في خطر لمجموعة الإخصائيين المشرف عليهم.

متابعة عمل المجموعة لتوسيع قاعدة المستهدفين من العملاء.

عقد اجتماعات دورية مع المجموعة لمناقشة مستوى سير العمل وتشخيص المشكلات وتحليل أسبابها والوصول إلى الحلول اللازمة.

مراجعة طلبات التمويل التي يقدمها الأخصائين والتحقق من جدية المعاينات واستيفائها للشروط الواردة بالسياسة.

متابعة معدلات سداد الأقساط في تواريخ استحقاقها.

مقابلة العملاء لبحث مشكلاتهم وشكواهم وكذلك لتحديد موقفهم من سداد الأقساط المتأخرة عليهم والعمل على تصفية المتأخرات.

إصدار التوصيات بخصوص طلبات القروض .

تقديم التقارير إلى مدير الفرع عن أداء المجموعة الحالي والمستقبلي وكذلك التوصيات اللازمة لتطويره.

القيام بما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة.

المتطلبات_الوظيفة:

مؤهل عالي مناسب.

خبرة لاتقل عن 6 سنوات في في مجال التمويل الأصغر منهم سنتين على الأقل كرئيس مجموعة.

القدرة على التنسيق والقيادة واتخاذ القرارات.

القدرة على الاتصال والإدارة و العمل الميداني.

أن يكون من أبناء النطاق الجغرافي للفرع.

يتم ارسال السيره الذاتيه علي : -

Raafat_fawzi@rayacorp.com

يتم التواصل عن طريق الرقم الاتي :

What's App only :

01146699196

MR / Raafat Fawzy

==========



3 - مجموعة ماركت سبينس تعلن عن اليوم التوظيفي يوم الاحد القادم 5 سبتمبر في الوظائف الاتية:

1- منسق أرفف (اعدادي حد ادنى)

2- بائعين بقسم المخبوزات (يجيد القراءةوالكتابة)

3- جزار (يجيد القراءة والكتابة)

4- مساعد جزار

5- بائع بقسم الخضار والفاكهة

6- منسق ارفف بالمخزن

7- فرد أمن

8- مشرف أمن

9- شيف جبن

10- كاشير

11- موظف استلامات

12- مشرف استلامات

13- منسق اسعار

--------------------

مكان العمل: التجمع

-------------

الشروط المشتركة:

- مؤهل متوسط وبدون يجيد الكتابةوالقراءة

- ذكور واناث

- حد اقصى للسن 35 سنة

------------

المميزات والحقوق:

- المرتب على حسب الخبرة

- 8 ساعات عمل

- تأمينات طبية واجتماعية

- فرص للترقي

---------------

يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد التاليين:

---

المكان: سبينس أرينا مول خلف البنك الأهلى بمنطقة البنوك بشارع التسعين - التجمع

الميعاد: يوم الاحد 5 سبتمبر من الساعة10 ص الى 4 عصرا.

-----

او التسجيل مباشرا علي منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

----------

للتواصل على الواتس أب على رقم : 01064481113

الأتصال على نفس الرقم 01064481113

=============

4 - شركة راية كول سنتر تعلن عن اليوم التوظيفي يوم الاحد القادم 5 سبتمبر على الوظيفة التالية:

- خدمة عملاء كول سنتر

(داخل بنك)

----

مكان العمل فروع البنوك ب: فيصل– الهرم – 15 مايو –المعادي – الوراق – مدينة نصر

----

الشروط:

- مؤهلات عليا خريجين

- ذكور

- جيد الى جيد جدا باللغة الانجليزية

حد اقصى 33 سنة

----

المرتب: يصل الى 4800 شامل +الاداء + البونص

يومين اجازة اسبوعية

امكانية للتنقل لقسم اخر بعد سنة

توفر الشركة مواصلات ل بعض البنوك

تأمينات طبية واجتماعية

خصومات على فروع راية للأجهزة الكهربائية والالكترونية

------------

للتقدم يجب ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

حتى تستطيع الدخول والذهاب مباشرا على العنوان التالي دون انتظار مكالمة:

-----

العنوان:

شارع اللاسلكي القرية التكنولوجية - مبنى راية القديم الدور G - المعادي

يوم الاحد القادم 5 سبتمبر من الساعة 11ص الى 4 عصرا

-----

الدخول بالبطاقة الشخصية والاسم المسجل في الاستمارة بالاعلان

-----

الالتزام بأرتداء الكمامة اثناء التواجد بالمكان

----

او التسجيل مباشرا علي منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

=================

5 - اكتيف أبو علاء يطلب للتعيين:

1- مشرف اداري

----------------

مكان العمل: القاهرة

----------------

الوصف الوظيفي :

١-الاشرف على العمليات الروتنيه اليوميه (امن - حركه - صيانه-نظافه)

٢- الإشراف على جميع الافراد التابعين له والقيام بالمهام المطلوبه .

٣-التفتيش على جميع المباني المسئول عنها والتأكد من سير العمل وفق الخطط والبرامج المعتمدة.

٤-تقديم التقارير على أية مواد خطرة حول المباني ولها آثار وأضرار واضحة على السلامة العامة.

٥-تقديم التقارير الخاصة بمهام عمله مع حل المشكلات التي تحدث أثناء المناوبة..

٦-الإطلاع على دفتر التقارير والتفتيش عليها والتأكد من قيام الأفراد بإثبات عملية الاستلام والتسليم.

٧-التفتيش على الأفراد واكتمال الزي الرسمي ونظافة المظهر.

--------------

الشروط:

• موهل عالى

• خبرة بالمجال

• السن لايتجاوز 38 عام

--------------

الحقوق

• تأمين طبى

• تأمين اجتماعي

----------

للتقديم للوظيفة يرجي التسجيل علي منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

2- مسئول علاقات حكومية

----------------

مكان العمل: القاهرة

----------------

الوصف الوظيفي :

1. سفير الشركة لدى الجهات الحكوميه

2. تخليص معاملات الشركة لدى الجهات الخارجيه

3. القيام بتنفيذ كافة طلبات الشؤون الإدارية بكافة الجهات الحكومية.

4. القيام بتنفيذ كافة الطلبات الخاصة بإدارات الشركة من الجهات الحكومية.

--------------

الشروط:

• مؤهل عالى

• خبره بمجال العمل من سنه الى 2

--------------

الحقوق

• تأمين طبى

• تأمين اجتماعي

----------

للتقديم للوظيفة يرجي التسجيل علي منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

===========

6 - تعلن شركة أمان_للتمويل_متناهي_الصغر إحدي شركات راية القابضة - عن رغبتها فى شغل الوظائف التالية في محافظة_الاسكندرية يوم الخميس الموافق 09 سبتمبر 2021 م .

لفروع: ( المندرة - السيوف - كرموز - العجمي - العامرية )

عنوان_المقابلات :

الاسكندرية: كرموز - طريق المحمودية ش كوبري غيط العنب - عمارة رنين - شركة امان بجوار مستشفي البلشي (راقوده حاليا) مقابل جهاز الخدمة الوطنية .

المواعيد من ١٠ ص ل ٣ م .

الوظائف_المتاحة:

1) أخصائي_تمويل: (جميع الفروع)

* المهام الوظيفة:

- الترويج الميداني لمنتجات الشركة ومقابلة الفئة المستهدفة من العملاء داخل النطاق الجغرافي المحدد له.

- شرح_أهداف الشركة والمزايا التي تقدمها للعملاء وإقناعهم بالاشتراك فيها.

- الاستعلام وجمع البيانات و إجراء المعاينات ومناقشة وتقدير الموقف الاقتصادي والمالي و السلوكي للعميل .

* متطلبات الوظيفة:

- مؤهل عالي_فقط .

- يقيم داخل النطاق الجغرافي للمنطقة المرشح العمل بها.

- حديث التخرج أوخبرة سنتين في نفس المجال أو مجال مشابه .

2) رئيس_مجموعة: (جميع الفروع)

متطلبات الوظيفة:

- مؤهل عالي مناسب.

- خبرة لاتقل عن 6 سنوات في في مجال التمويل الأصغر منهم سنتين على الأقل كرئيس مجموعة.

- أن يكون من أبناء النطاق الجغرافي للفرع .

•برجاء إحضار صورة_المؤهل الدراسي و بطاقة الرقم القومي

للاستفسار: التواصل واتس_اب فقط :

MR. Ahmed Ibrahim - 01013122033

========

7 - شركة أوبو العالمية في مصر تطلب:

OPPO Egypt is hiring Sales Representative Indoor for OPPO Brand stores

place: shoubra el kheima

Responsibilities:

-Present, promote and sell products using solid arguments to existing and prospective customers

Requirements :

* Bachelor degree

* Age: 23-30

* Exp: 1-3 years in Sales in the same field are welcomed

* Excellent presentation and communication skills

* A Very good command of English

* MS Office skills

If you are interested send your updated CV to hr@oppo-aed-eg.com

And mention the job title and location

(Sales Representative / shoubra Elkhema)

Or you can Apply now on this link: Click Here

=======

8 - شركة أوبو العالمية في مصر تطلب:

Mobile Repair Technician For our new SCs in Damietta

Job Description

* Dealing with all problems either Software or Hardware.

* Check all device problems and fix the device in a short time with high quality according to company policy and procedure.

* Register all fixing process on the system/document.

* Making full test to the devices after fixing.

* Diagnostics and repairing any faults found, Make an analysis of all problems and send it to the quality team.

Job Requirements

--High follow up and organizational skills

--Ability to effectively interpret body language Ability to work under pressure

--Very good command of Arabic and English (written, orally)

--Very good computer skills (esp. MS Office applications)

--Very good communication (orally and written), interpersonal, and --teamwork skills

--Have a great knowledge of communication

Send your updated CV to hr@oppo-aed-eg.com

mention ( Mobile Repair Technician Damietta ) at the mail subject

==========



9 - البان زاهر يطلب للتعيين:

1- عمال مخازن

----------------

مكان العمل: القاهرة

----------------

الوصف الوظيفي :

1. إعداد واستكمال الطلبات للتسليم وفقًا للجدول الزمني.

2. استلام ومعالجة المنتجات والتخزين داخل المستودعات.

3. إجراء ضوابط المخزون والحفاظ على معايير الجودة العالية.

4. الحفاظ على بيئة عمل نظيفة وآمنة وتحسين استخدام الفراغات.

5. تسجيل وتوثيق عمليات الخروج والدخول للمواد المختلفة.

6. الإبلاغ عن أي اختلافات للمنتجات أو الخامات.

7. التواصل والتعاون مع المشرفين وزملاء العمل.

--------------

الشروط:

• جميع المؤهلات

• فهم أساليب التخزين الحديثة ومتابعة تطورات المجال.

• اجادة المهارات التنظيمية والقدرة على استغلال المساحات.

• القدرة البدنية على رفع الأشياء الثقيلة.

--------------

الحقوق

• المرتب 2500 جنيه

• تأمين طبى

• تأمين اجتماعي

• وجبة

----------

للتقديم للوظيفة يرجي التسجيل على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

2- سائق

----------------

مكان العمل: القاهرة

----------------

الوصف الوظيفي :

• مسؤول عن قيادة السيارة طبقاٌ للتعليمات الخاصة بقوانين القيادة والمرور المطبقة في جمهورية مصر العربية

• مسؤول عن سلامة كل محتويات السيارة حتى توصيلها للمكان المطلوب

• مسؤول تماماً عن الحفاظ على السيارة محل العهدة من التلف

• مسؤول عن نظافة السيارة

• مسؤول عن سلامة جميع أجزاء السيارة محل عهدته

• مسؤول عن متابعة عمليات الصيانة الدورية والصيانة العلاجية والوقائية وتغيير الزيت والتموين بالوقود

--------------

الشروط:

• التفهم الجيد لطبيعة عمله كسائق سيارة نصف نقل

• مهارات القيادة في الظروف المناخية الصعبة

• مهارات القيادة لفترة طويلة بدون توقف (4 ساعات على الأٌقل)

• الإلمام بمبادئ الصيانة الأساسية للسيارات

• رخصة قيادة مهنية (درجة ثانية على الأقل)

--------------

الحقوق

• تأمين طبى

• تأمين اجتماعي

• وجبة

----------

للتقديم للوظيفة يرجي التسجيل على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

3- مراقب كاميرات

----------------

مكان العمل: القاهرة

----------------

الوصف الوظيفي :

1. يراقب الشاشات الخاصة بـ كاميرات المراقبة للتأكد من اتباع الموظفين والزائرين لسياسات وإجراءات التشغيل القياسية بالشركة

2. يقوم بالإبلاغ الفوري لمدير الفرع بخصوص أي تجاوزات لسياسات وإجراءات التشغيل القياسية بالشركة تحتاج للتدخل الفوري وذلك لاتخاذ اللازم.

3. يقوم بعمل تقرير يومي بكل التجاوزات بالفرع ويرسلها لرئيسه المباشر بالشركة لاتخاذ اللازم.

4. يُبلغ عن كافة اعطال كاميرات المراقبة لرئيس قسم الامن للعمل على إصلاحها والمحافظة على سريان العمل بصورة سليمة.

5. إعداد التقارير اليومية والشهرية لتقديمها إلى المدير المباشر.

6. اتباع التعليمات، وتنفيذ متطلبات الجودة والسلامة والصحة المهنية.

7. تأدية أي مهام أخرى يطلبها المدير المباشر في نفس المستوى من المسؤولية

--------------

الشروط:

1. خبرة في مجال مراقبة الكاميرات

2. مؤهل متوسط، عالى

3. إجادة التعامل مع الحاسب الآلى

4. لديه القدرة على الانتباه والتركيز العالى والمتابعة

5. القدرة على التعامل الفوري ورد الفعل السريع في حالات الطوارئ المختلفة

--------------

الحقوق

• مرتب 2200 جنيه

• تأمين طبى

• تأمين اجتماعي

• وجبة

----------

للتقديم للوظيفة يرجي التسجيل على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

4- امن اداري

----------------

مكان العمل: القاهرة

----------------

الوصف الوظيفي :

1.مراقبة دخول وخروج العاملين والزوار والتحكم بحاجز البوابة .

2.التأكد من سيارات الشركة ومتابعة العدادات الخاصة بها .

3.متابعة والابلاغ فورا عن أي خلل أو شبهة .

4. مراقبة الحركة بالمستودعات في الفترة المسائية.

5. تسجيل الزوار في السجل الخاص بذلك مع تقديمهم للإدارة.

6. المعاينة الخارجية للشركة مع التأكد من السلامة العامة .

--------------

الشروط:

• حسن المظهر

• ثانوية عامة أو دبلوم

• السن لا يقل عن 21 ولا يزيد عن 45

• موقف محدد من التجنيد

--------------

الحقوق

• مرتب 2500 جنيه

• تأمين طبى

• تأمين اجتماعي

• وجبة

----------

للتقديم للوظيفة يرجي التسجيل على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

5- عمال انتاج

----------------

مكان العمل: القاهرة

----------------

الوصف الوظيفي :

1. تحضير أدوات وماكينات العمل وغسلها وتعقيمها

2. تعبئة المنتجات في العلب المخصصة وتغليفها.

3. وضع البار كود على المنتج وتاريخ الإنتاج والانتهاء على العلبة..

4. ترتيب العلب في كراتين ووضعها في المكان المخصص .

5. غسل الأدوات والماكينات وشطف صالة الإنتاج وترتيبها في نهاية اليوم.

6. التأكد من إغلاق الماكينات والأجهزة في نهاية اليوم.

7. أي مهام أخرى يكلف بها ضمن نطاق العمل.

--------------

الشروط:

• إجادة القراءة والكتابة

• موقف محدد من التجنيد

• السن لا يزيد عن 35 سنة

--------------

الحقوق

• مرتب 2200 جنيه

• تأمين طبى

• تأمين اجتماعي

• وجبة

----------

للتقديم للوظيفة يرجي التسجيل على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

=========



10 - تعلن شركة أمان_للخدمات_المالية إحدي شركات راية القابضة- عن رغبتها في شغل الوظائف التالية في محافظة_القاهرة_الجيزة يوم السبت الموافق 4 سبتمبر2021

العنوان: المعادي 565 شارع فليسطين متفرع من شارع العرايس امام كورت يارد المعادي القاهرة الدور الارضي

من الساعة 10 صباحاً إلى 3 عصراً – الدور الارضي

اللوكيشن: http://cutt.ly/qQ5gaD0

مكان الفروع:

القاهرة:

مدينة نصر/ جولف سيتي مول مدينة العبور / هايبر وان مدينة العاشر من رمضان / مدينة الرحاب / حلون / مصر الجديدة / العباسية / جسر السويس / حلوان / وسط البلد / كارفور المعادي / المعادي / التجمع الاول / الشروق / بنها / شبرا الخيمة

الجيزة:

الهرم / فيصل / اكتوبر / الشيخ زايد / الجيزة / هايبر وان الشيخ زايد / المنيب / ساقية مكي / بشتيل / براجيل

الوظيفة: Sales Indoor، Promoter and Usher

متطلبات الوظيفة:

• سكان منطقة

• السن لا يتجاوز ال30

• حديث التخرج أو خبرة بمجال المبيعات

• ان يكون خريج كلية 4 سنين

• الخبرة من 0 إلى 2

• اساسيات لغه انجليزيه

• اساسيات استخدام مبادى الحاسب الالي

المميزات:

• 5 ايام عمل يومين اجازة متغيرة

• عدد ساعات العمل 9 ساعات

• تامين على الحياة

• تامين صحي

• تامينات اجتماعية

• عمولات على المبيعات

للتواصل تليفون- واتساب:

استاذ / احمد: 01100600414

============



11- شركة خير بلدنا في الفترة الحالية، فإن الشركة تعلن عن رغبتها في ضم كوادر بفرع العجمى

1- وظائف المديرين:

مدير فرع- مدير قسم الأغذية الطازجة- مدير مسائي (خبرة سابقة بنفس المجال)- مدير منطقة أمامية.

2- وظائف التشغيل:

_ دعم فنى IT

مشرف كاشير – كاشير – خلف الكاشير

مشرف خدمة توصيل طلبات – موظف خدمة توصيل ( دليفري )

سائق خدمة توصيل طلبات

- مشرف بقالة وأجبان- مشرف لحوم- مشرف أسماك- مشرف أغذية جافة- مشرف خضار وفاكهة- مشرف أدوات منزلية

- بائع بقالة وأجبان- بائع خضار وفاكهة- بائع أسماك- بائع لحوم ( جزار بلدى )- مشرف FMC

_ موظف مخزن

_ منسق توريدات (لوجستيك)

منسق ممرات

أمين مخزن- مراقب مخزون

مشرف أمن- موظف أمن- مراقب كاميرات

موظف خدمات

--------------------

مكان العمل: العجمى آخر شارع البيطاش أمام كشرى التحرير

-------------

مزايا الشركة

*مرتبات مجزية *حوافز شهرية *تأمين طبي *تأمين اجتماعي *بدلات انتقال ومعيشة *فرص للترقي*

الشروط العامة :

* جميع المؤهلات الدراسية.

---------------

للتقدم يرجى ملء الاستمارة باللينك التالي: اضغط هنا

------

لأي استفسار:

01224736633

=============

12 - تعلن شركة أمان للتمويل متناهي الصغر إحدي شركات راية القابضة

عن رغبتها في شغل الوظائف التالية في محافظتي_أسوان_الاقصر

لفروع: للتعيين_من_مناطق :

دراو:

1 ــ غرب دراو ( بنبان بحري ـ بنبان قبلي )

2 ــ نجع ونس ـ الشطب ـ بلانه ـ ابوسمبل ـ ادندان ـ قسطل ـ توماس وعافيه توشكى )

كوم امبو :

1 ـ مدينة نصر النوبة جميع قراها

2 ـ مدينة كلابشة وجميع قراها

3 ـ قرى سلوا بحري وقبلي ـ الكاجوج ـ المضيق ـ قورتة

4ـ قرى مجلس قروى اقليت ـ مجلس قروي الكفورـ قرية فارس

ادفو:

1ـــ البصيليه

2 ـــ شرق ادفو ( الرديسية ــ الفوزه ــ البحيره ــ الطوناب ـ وباقي قري الشرق)

3 ــ شرق ادفو الخط البحري ( العطواني ـ المفالسه ـ الشيخ على ـ نجع هلال المحاميد ــ السباعية ـ اللديد ـ العوينيه )

اسنا :

( قرية الحله ـ الحليله ـ زرنيخ ـ الكلابية )

جنوب ( من ترعة ناصر إلى قرية القرايا)

ارمنت :

شرق ارمنت ( الطود ـ العديسات ) ويشترط ان ذو خبرة

االوظائف_المتاحة:

أخصائي_تمويل: (ذكور واناث )

* المهام الوظيفة:

- الترويج الميداني لمنتجات الشركة ومقابلة الفئة المستهدفة من العملاء داخل النطاق الجغرافي المحدد له.

- شرح_أهداف الشركة والمزايا التي تقدمها للعملاء وإقناعهم بالاشتراك فيها.

- توفير المعلومات عن العملاء.

- الاستعلام وجمع البيانات عن العملاء وكذلك إجراء المعاينات ومناقشة وتقدير الموقف الاقتصادي والمالي والموقف السلوكي لأصحابها للتنبؤ بمدي قدرتهم على سداد الأقساط .

متطلبات_الوظيفة:

- مؤهل عالي فقط

- يقيم داخل النطاق الجغرافي للمنطقة المرشح العمل بها.

- حديث التخرج أوخبرة سنتين في نفس المجال أو مجال مشابه.

- مهارة عالية في التواصل والتعامل مع الآخرين.

- إلمام كافي بطبيعة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.

المميزات :

- رواتب مجزية

- تامين ( اجتماعي، طبي شامل، حياة )

- الجمعة والسبت اجازة

- فرص للترقي الوظيفي

يتم_التواصل بارسال السيرة الذاتية مع ذكر (الوظيفة+ المنطقة) في خانة الموضوع على:

mohamed_selim@rayacorp.com

Whats App only @01557026464

MR. Mohamed Abd El Wareth

=========