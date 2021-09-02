تركيا ترجح إمكانية إشراك شركات خاصة في تأمين مطار كابول

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رجح وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن شركات خاصة قد تشارك في ضمان أمن مطار العاصمة الأفغانية كابول.

وصرح تشاووش أوغلو اليوم الخميس أثناء مؤتمر صحفي عقد في أنقرة أن تركيا تلقت مقترحات بشأن التعاون في تشغيل مطار كابول من حركة «طالبان» التي وصلت إلى سدة الحكم في أفغانستان ومن دول أخرى.

وأشار الوزير إلى أن حكومة أنقرة تدرس هذه المقترحات، مؤكدا أن الأولوية في مسألة مطار كابل تكمن في ضمان أمنها بالكامل.

ولفت تشاووش أوغلو إلى أن تركيا أو قطر لا تستطيع تحقيق هذا الهدف بمفردها، قائلا: «أبلغنا»طالبان«بضرورة ضمان أمن مطار كابل بشكل كامل، ولا بد من اتخاذ خطوات تحظى بثقة المجتمع الدولي».

وأوضح: «ليس من الضروري أن تتولى دولة هذه المهمة، ومن الممكن إشراك شركات (خاصة) فيها أيضا، وسلمنا أفكارنا عن تأمين (مطار كابل) إلى طالبان».