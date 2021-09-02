أخبار عاجلة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نائب محافظ قنا يشارك في المؤتمر العلمي السنوي السابع لأقسام الباطنة

Print
نائب محافظ قنا يشارك في المؤتمر العلمي السنوي السابع لأقسام الباطنة نائب محافظ قنا يشارك في المؤتمر العلمي السنوي السابع لأقسام الباطنة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور حازم عمر نائب المحافظ الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي السنوي السابع لأقسام الباطنة بمستشفى قنا العام الذي تنظمه مديرية الصحة والسكان بقنا في الفترة من 2 إلى 3 سبتمبر، لعرض أبرز الأبحاث الطبية والعلمية التي تم التوصل إليها في مجالات أمراض الباطنة، بالإضافة إلى مناقشة أهم التحديات التي يواجها أطباء الباطنة على الصعيدين المحلي والدولي، جاء ذلك بحضور المهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، والدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام، والدكتور جرجس رومانى رئيس المؤتمر، وعدد من أساتذة كليات الطب من مختلف الجامعات المصرية، وأطباء الباطنة بالمحافظة، وممثلى ومندوبى شركات الأدوية .

مؤتمر الباطنة بقنا
مؤتمر الباطنة بقنا

أكد نائب محافظ قنا خلال كلمته على حرص المحافظة في تنظيم مثل هذه المؤتمرات الطبية لكونها فرصة لتبادل الخبرات العلمية في التخصصات الطبية المختلفة، بما يعود أثره بالنفع على الأطباء والمواطنين، مضيفا ان محافظة قنا تسعى جاهدة إلى الارتقاء بمستوي المنظومة الطبية سواء على مستوي الكوادر الطبية أو الإنشاءات والتجهيزات، من خلال توفر حزمة من البرامج التدريبة لصقل خبرات أطقمها الطبية، أما على مستوى الانشاءات فهي تسعي إلى التوسع في إنشاء مستشفيات ووحدات صحية جديدة فضلا عن تطوير ورفع كفاءة القائم منها .

مؤتمر الباطنة بقنا

كما شهد المؤتمر توزيع ا الدروع التذكارية لنائب محافظ قنا، والسكرتير العام للمحافظة، وعدد من أطباء الباطنة، بالإضافة إلى تقديم الدروع التذكارية لأسر شهداء الجيش الابيض الطبيب الراحل الدكتور أشرف عدلى، والطبيب إسحاق إبراهيم .

مؤتمر الباطنة بقنا
مؤتمر الباطنة بقنا

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة

تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور)

تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور)

خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد

خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد

مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة)

مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة)