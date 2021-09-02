نائب محافظ قنا يشارك في المؤتمر العلمي السنوي السابع لأقسام الباطنة

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ترأس الدكتور حازم عمر نائب المحافظ الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي السنوي السابع لأقسام الباطنة بمستشفى قنا العام الذي تنظمه مديرية الصحة والسكان بقنا في الفترة من 2 إلى 3 سبتمبر، لعرض أبرز الأبحاث الطبية والعلمية التي تم التوصل إليها في مجالات أمراض الباطنة، بالإضافة إلى مناقشة أهم التحديات التي يواجها أطباء الباطنة على الصعيدين المحلي والدولي، جاء ذلك بحضور المهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، والدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام، والدكتور جرجس رومانى رئيس المؤتمر، وعدد من أساتذة كليات الطب من مختلف الجامعات المصرية، وأطباء الباطنة بالمحافظة، وممثلى ومندوبى شركات الأدوية .

مؤتمر الباطنة بقنا

مؤتمر الباطنة بقنا

أكد نائب محافظ قنا خلال كلمته على حرص المحافظة في تنظيم مثل هذه المؤتمرات الطبية لكونها فرصة لتبادل الخبرات العلمية في التخصصات الطبية المختلفة، بما يعود أثره بالنفع على الأطباء والمواطنين، مضيفا ان محافظة قنا تسعى جاهدة إلى الارتقاء بمستوي المنظومة الطبية سواء على مستوي الكوادر الطبية أو الإنشاءات والتجهيزات، من خلال توفر حزمة من البرامج التدريبة لصقل خبرات أطقمها الطبية، أما على مستوى الانشاءات فهي تسعي إلى التوسع في إنشاء مستشفيات ووحدات صحية جديدة فضلا عن تطوير ورفع كفاءة القائم منها .

مؤتمر الباطنة بقنا

كما شهد المؤتمر توزيع ا الدروع التذكارية لنائب محافظ قنا، والسكرتير العام للمحافظة، وعدد من أطباء الباطنة، بالإضافة إلى تقديم الدروع التذكارية لأسر شهداء الجيش الابيض الطبيب الراحل الدكتور أشرف عدلى، والطبيب إسحاق إبراهيم .

مؤتمر الباطنة بقنا