أخبار عاجلة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

هولندا تريد مساعدة قطر وتركيا في فتح مطار كابول

Print
هولندا تريد مساعدة قطر وتركيا في فتح مطار كابول هولندا تريد مساعدة قطر وتركيا في فتح مطار كابول

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكرت وكالة «إيه.إن.بي» للأنباء، اليوم الخميس، أن الهولندية تريد دعم تركيا وقطر في محاولة فتح مطار العاصمة الأفغانية كابل لاستئناف عمليات الإجلاء من أفغانستان.

وذكرت الوكالة أن إعلان هولندا عن رغبتها في هذه الخطوة جاء على لسان وزيرة الخارجية سيغريد كاغ الموجودة في أنقرة لإجراء محادثات بشأن أفغانستان.

وكان وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أكد في وقت سابق من اليوم أن الدوحة تتعاون مع حركة «طالبان» من أجل استئناف عمل مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابل.

وسبق أن أكدت وكالة «نوفوستي» الروسية أمس وصول خبراء من قطر وتركيا إلى مطار كابل تمهيدا لاستئناف عمله، بعد انسحاب آخر القوات الأمريكية منه واستكمال حركة «طالبان» سيطرتها عليه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أول ظاهرة إيجابية بعد إعلان الحكومة اللبنانية الجديدة

أول ظاهرة إيجابية بعد إعلان الحكومة اللبنانية الجديدة

بعد هزيمة الإخوان في الانتخابات.. العاهل المغربي يكلف حزب الأحرار بتشكيل الحكومة

بعد هزيمة الإخوان في الانتخابات.. العاهل المغربي يكلف حزب الأحرار بتشكيل الحكومة

عون: الحكومة أحسن ما توصلنا إليه وعلينا العمل للخروج من المهوار

عون: الحكومة أحسن ما توصلنا إليه وعلينا العمل للخروج من المهوار

الأفغانيات هن من ولدن أمتنا.. متحدث "طالبان": لا نحتاج المرأة في الحكومة!

الأفغانيات هن من ولدن أمتنا.. متحدث "طالبان": لا نحتاج المرأة في الحكومة!