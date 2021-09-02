«بوليتيكو»: «سي آي إيه» أجلت ألفا من أفراد القوات الأفغانية الخاصة وعائلاتهم في عمليات سرية

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أفادت صحيفة «بوليتيكو» بأن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أجلت مئات الأمريكيين ونحو ألف من القوات الخاصة الأفغانية عبر قاعدة سرية خارج كابل بعد سيطرة حركة «طالبان» على المدينة.

ونقلت الصحيفة عن وثائق حصلت عليها وتصريحات لمسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية وآخر في وزارة الدفاع، أن القاعدة السرية تسمى «قاعدة النسر»، وقد استخدمت تحاشيا للتهديدات التي كانت تطال مطار كابل، وخشية أن يقع عناصر القوات الخاصة الأفغانية في قبضة «طالبان».

وأدت العملية السرية، التي جرت على مدى عدة أسابيع الشهر الماضي، إلى إجلاء ناجح لمئات من المواطنين الأمريكيين والأفغان، بمن فيهم أفراد من نخبة القوات الخاصة الأفغانية وأفراد أسرهم.

وأكد مسؤول أمريكي مشاركة وكالة المخابرات المركزية في عمليات الإجلاء، مشيرا إلى أن الوكالة عملت عن كثب مع وكالات أخرى لتسهيل الوصول إلى المطار بطرق مختلفة للمواطنين الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر.