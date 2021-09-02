محافظ شمال سيناء : غير مسموح بدخول العاملين بالجهات الحكومية إلا بعد تلقى تطعيم كورونا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على اعداد مخطط كامل لتطعيم كافة العاملين بديوان عام المحافظة ومجالس المدن ومديريات الخدمات وكافة الأجهزة العاملة على أرض المحافظة، مع البدء بالعاملين في المدارس الحكومية والخاصة طبقا لقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء .

وأعلن المحافظ، في تصريح له، أنه تم الاعداد لاتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية.. خاصة مع بدء العام الدراسى بالمدارس والجامعات، مشيرا إلى أنه يتم تطعيم جميع العاملين في مختلف الجهات، ولن يسمح بدخول أي عامل بتلك الجهات إلا بعد تلقى التطعيم الخاص بكورونا.. حيث تم التنسيق مع وزارة الصحة لصرف عدد ٥ أجهزة كمبيوتر تدعم البصمة في التسجيل لفيروس كورونا، وأصبح لدينا ٧ فرق عاملة في هذا المجال بدلا من فريقين فقط من قبل.

كما يتم الرد على طالب التسجيل للحصول على لقاح كورونا خلال ٧٢ ساعة مع النظام الجديد، وتم اضافة فريق للتسجيل من الأمس ليعمل فترة مسائية لتخفيف الضغط والزحام بمراكز التطعيم، وهناك إجراءات سيتم اتخاذها ضد المتكاسلين عن أخذ التطعيمات.. فالتطعيمات متوافرة بالمحافظة وبكميات كافية للجميع .