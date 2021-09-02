البيئة: سيناء تستقبل 5 ملايين طائر مهاجر

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قال المهندس جمال حلمى مدير إدارة شؤون البيئة بمحافظة شمال سيناء أن موسم هجرة الطيور يبدأ في أوائل شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية شهر نوفمبر من كل عام، قادمة من أوربا في طريقها إلى افريقيا، مرورا بمحمية الزرانيق باعتبارها أحد المسارات العالمية للطيور المهاجرة .

وأشار حلمي، إلى استقبال قرابة 5 ملايين طائر مهاجر منذ بداية فصل الخريف، وذلك في محميتى رأس محمد بجنوب سيناء ( التي تستقبل قرابة 3 ملايين طائر منها اللقلق الأبيض )، ومحمية الزرانيق بشمال سيناء ( التي تستقبل قرابة مليونى طائر أهمها البلشونات والنوارس والسمان والبط الشرشير).

وأكد على إن هجرة الطيور من أوروبا ودول أخرى تتم على مرحلتين الأولى بداية من أواخر شهر أغسطس وتستمر حتى نهاية نوفمبر، والمرحلة الثانية من آخر فبراير حتى أوائل مارس، ويوجد بمحمية الزرانيق أكثر من 244 نوعا من الطيور و210 أنواع من الزواحف والحشرات وتعد المحمية من أهم أماكن توالد السلاحف البرمائية في العالم .

وأعلن أن المحمية تعد من أهم وأول محطة لهجرة الطيور في رحلتها من أوربا عبر البحر المتوسط إلى أفريقيا، وتعتبر هي المحطة الأولى لدخول هذه الطيور إلى مصر، ولهذا أعلنت الزرانيق كمحمية طبيعية ضمن اتفاقية رامسار الدولية لحماية الأراضى الرطبة المهمة للطيور المائية.. كما أدرجتها منظمة «حياة الطيور العالمية» كأحد المناطق الهامة للطيور في العالم.. حيث يتم حماية أنواع عديدة من الطيور المهددة بخطر الانقراض، وأيضاً كمنطقة من المناطق ذات الحماية الخاصة وفقا لاتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط والمناطق ذات الحماية الخاصة .