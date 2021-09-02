الصحة العالمية: نحو «مو» له خصائص للافلات من الجهاز المناعي..ولم يدخل إقليم شرق المتوسط

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن «مو»، لفيروس كورونا كوفيد 19 تعد تحوُّر مثير للاهتمام بناءً على أحدث التقييمات، وأطلقت عليه منظمة الصحة العالمية اسم «مو».

واضافت: (تنقسم التحورات إلى فئتين: تحورات مثيرة للقلق أي أنها أكثر خطورة وتسبب قلقاً فعلياً مثل تحورات ألفا وبيتا وجوما ودلتا، وتحويرات مثيرة للاهتمام أي أنه لابد من وضعها تحت الدراسة والبحث للتأكد من آثارها المحتملة).

وتابعت: التأثير على اللقاحات: للتحوُّر «مو» مجموعة من الطفرات التي تشير إلى وجود خصائص محتملة للإفلات من الجهاز المناعي. وتُظهر البيانات الأولية التي وردت إلى الفريق العامل المعني بتطور الفيروسات انخفاضًا في القدرة التحييدية لأمصال الناقهين والمُلقَّحين، على غرار ما شُوهِد في التحور بيتا، ولكن يلزم تأكيد ذلك بمزيد من الدراسات.

ورفع أكثر من 4500 تسلسل (3794 تسلسلًا من التحوُّر B.1.621 و856 تسلسلًا من التحوُّر B.1.621.1) على منصة المبادرة العالمية لتبادل بيانات جميع فيروسات الأنفلونزا (GISAID) من 39 بلدًا. وعلى الرغم من أن معدل الانتشار العالمي للتحوُّر «مو» بين الحالات التي حُدِّدت تسلسلاتها قد انخفض، وهو يقل حاليًّا عن 0.1%، فقد ازداد معدل الانتشار في كولومبيا (39%) وإكوادور (13%) باطراد. وينبغي عند تفسير معدل الانتشار المُبلغ عنه إيلاء الاعتبار الواجب للقدرة على تحديد التسلسلات وتوقيت تبادلها، وكلاهما يختلف من بلد إلى آخر. ويلزم إجراء مزيد من الدراسات لفهم الخصائص الظاهرية والسريرية لهذا التحوُّر.

وأنه لم يُبلَغ عن هذا التحور حتى الآن على مستوى إقليم شرق المتوسط.