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أكد أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، أن نسب صرف السلع التموينية في اليوم الاول لشهر سبتمبر وصلت إلى 15%، ‏مشيرًا إلى أن السلع التي تُصرف للمواطنين هي 28 سلعة تتنوع ‏ما بين الأرز والزيت والسكر والمكرونة ومساحيق الغسيل والكثير من ‏السلع الأخرى، مضيفًا إلى ضخ سلعة المكرونة هذا الشهر من انتاج مصانع ‏المدينة الغذائية بالسادات والتي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي ‏منتصف الشهر الماضي.

وأكد كمال، أن توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، هي تشديد الرقابة على ‏منافذ صرف السلع التموينية ومتابعة جودة السلع التي تُصرف للمواطنين ‏على بطاقة الدعم، والذي تنفق عليه الدولة سنويًا ما يصل إلى 36 مليار ‏جنيه بواقع يصل إلى 3 مليار جنيه شهريًا، واشار كمال إلى ان ‏الوزارة تضخ يوميا 3 ألاف طن زيت، و4ألاف طن سكر، وألف طن أرز ‏وألف طن مكرونا، وتلقى معاون الوزير ‏تقريرًا من مدير ‏المركز الإعلامي، أثناء جولة امس على مخازن الجملة بالجيزة ومنافذ ‏الصرف بها، وأكد التقرير الوارد إليه توافر كل احتياجات المواطنين على ‏بطاقة الدعم، وانتظام صرف الاستعاضات لمنافذ التوزيع، وكذلك الإقبال ‏الكثيف من المواطنين على صرف السلع التموينية، وأشار التقرير إلى ‏وجود حالة رضا كبيرة من المواطنين من توافر السلع وكذلك الجودة ‏الموجودة بها. ‏