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أكد أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، أن نسب صرف السلع التموينية في اليوم الاول لشهر سبتمبر وصلت إلى 15%، مشيرًا إلى أن السلع التي تُصرف للمواطنين هي 28 سلعة تتنوع ما بين الأرز والزيت والسكر والمكرونة ومساحيق الغسيل والكثير من السلع الأخرى، مضيفًا إلى ضخ سلعة المكرونة هذا الشهر من انتاج مصانع المدينة الغذائية بالسادات والتي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي منتصف الشهر الماضي.
وأكد كمال، أن توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، هي تشديد الرقابة على منافذ صرف السلع التموينية ومتابعة جودة السلع التي تُصرف للمواطنين على بطاقة الدعم، والذي تنفق عليه الدولة سنويًا ما يصل إلى 36 مليار جنيه بواقع يصل إلى 3 مليار جنيه شهريًا، واشار كمال إلى ان الوزارة تضخ يوميا 3 ألاف طن زيت، و4ألاف طن سكر، وألف طن أرز وألف طن مكرونا، وتلقى معاون الوزير تقريرًا من مدير المركز الإعلامي، أثناء جولة امس على مخازن الجملة بالجيزة ومنافذ الصرف بها، وأكد التقرير الوارد إليه توافر كل احتياجات المواطنين على بطاقة الدعم، وانتظام صرف الاستعاضات لمنافذ التوزيع، وكذلك الإقبال الكثيف من المواطنين على صرف السلع التموينية، وأشار التقرير إلى وجود حالة رضا كبيرة من المواطنين من توافر السلع وكذلك الجودة الموجودة بها.