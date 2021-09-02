أخبار عاجلة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بدار تطلق حملة «سكن» لتأهيل المقبلين على الزواج

Print
بدار تطلق حملة «سكن» لتأهيل المقبلين على الزواج بدار تطلق حملة «سكن» لتأهيل المقبلين على الزواج

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نيفين بدار، مؤسسة مبادرة طوق نجاة، إطلاق حملة “سكن” لتأهيل الشباب المقبيلن على الزواج، مؤكدة أن تأهيل المقبلين على الزواج هو الانتصار الحقيقي الذي يحتاجه المجتمع الآن ولا يقبل التسويف أو التأجيل.

وأضافت بدار، خلال تصريحات صحفية، أنه حان الآن الوقت للتدخل بشكل قوي للقضاء على جميع المشاكل الأسرية من خلال نأهيل المقبلين على الزواج بشكل جيد لتكوين أسر قوية ومترابطة، موضحة أن دعم الدولة اليوم لتكوين أسر سليمة وصحية هو دعم غير محدود، لنحمي المستقبل من أي تفكك داخلي ومواكبة تطور الدولة الكبير في كل المجالات.

وأشارت مؤسسة مبادرة طوق نجاة، إلى أنه في مبادرة«طوق نجاة» سوف تدعم المجتمع بكل طاقتهاا لمعالجة جذور التفكك الأسري لمعالجة الجراح قبل أن تبدأ، ومواجهة المشاكل قبل أن تقع.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ

مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر وتشيد بدورها في نشر الوعي

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر وتشيد بدورها في نشر الوعي

لجنة تكافؤ الفرص بالتعليم العالي تنظم ندوة حول مكافحة الفساد في ضوء رؤية مصر 2030

لجنة تكافؤ الفرص بالتعليم العالي تنظم ندوة حول مكافحة الفساد في ضوء رؤية مصر 2030