بدار تطلق حملة «سكن» لتأهيل المقبلين على الزواج

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أعلنت نيفين بدار، مؤسسة مبادرة طوق نجاة، إطلاق حملة “سكن” لتأهيل الشباب المقبيلن على الزواج، مؤكدة أن تأهيل المقبلين على الزواج هو الانتصار الحقيقي الذي يحتاجه المجتمع الآن ولا يقبل التسويف أو التأجيل.

وأضافت بدار، خلال تصريحات صحفية، أنه حان الآن الوقت للتدخل بشكل قوي للقضاء على جميع المشاكل الأسرية من خلال نأهيل المقبلين على الزواج بشكل جيد لتكوين أسر قوية ومترابطة، موضحة أن دعم الدولة اليوم لتكوين أسر سليمة وصحية هو دعم غير محدود، لنحمي مصر المستقبل من أي تفكك داخلي ومواكبة تطور الدولة الكبير في كل المجالات.

وأشارت مؤسسة مبادرة طوق نجاة، إلى أنه في مبادرة«طوق نجاة» سوف تدعم المجتمع بكل طاقتهاا لمعالجة جذور التفكك الأسري لمعالجة الجراح قبل أن تبدأ، ومواجهة المشاكل قبل أن تقع.