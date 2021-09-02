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الخارجية الكويتية تحذر من عمليات نصب تتم باسمها

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الخارجية الكويتية تحذر من عمليات نصب تتم باسمها الخارجية الكويتية تحذر من عمليات نصب تتم باسمها

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حذرت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الخميس، من عمليات نصب واحتيال تتم باسمها.

ونشرت وزارة الخارجية تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على «تويتر»، مساء اليوم الخميس، حذرت من خلالها من عمليات نصب تتم باسمها، مؤكدة متابعتها باهتمام عمليات النصب والاحتيال، التي تمت ضد سفراء في الوزارة، من قبل أشخاص ينتحلون صفة قياديين في وزارة الخارجية نفسها.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن النيابة العامة تنظر في هذه القضايا، حاليا، فيما أعربت عن ثقتها التامة في اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن من قام بهذه الأعمال الإجرامية.

ودعت وزارة الخارجية الكويتية، الجميع، إلى توخي الحيطة والحذر من التعامل مع أي اتصالات مشبوهة تنسب إلى قيادات الوزارة، داعية إلى التواصل معها في حال تلقي مثل هذه الاتصالات للتأكد.

المصرى اليوم

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