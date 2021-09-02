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موسكو: «جوجل» و«آبل» تتجاهلان متطلبات التشريع الروسي

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موسكو: «جوجل» و«آبل» تتجاهلان متطلبات التشريع الروسي موسكو: «جوجل» و«آبل» تتجاهلان متطلبات التشريع الروسي

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ذكرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن شركتي «جوجل» و«آبل» الأمريكيتين، تتجاهلان متطلبات التشريع الروسي بشأن حجب المحتوى غير القانوني عشية الانتخابات.

قالت زاخاروفا، خلال إحاطة صحفية، اليوم الخميس: «في الآونة الأخيرة... اكتسبت ممارسة عدد من أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات، الواقعة بشكل أساسي في الولايات القضائية الأمريكية، طابعا منهجياً عبر تجاهلها المتطلبات القانونية لسلطات الاتحادية بشأن حظر المحتوى غير القانوني وإزالته».

وأضافت: «في الواقع، تم تجاهل الطلبات التي تم إرسالها بالفعل إلى مقرات»غوغل«و»آبل«، بشأن حجب الموارد المصنفة متطرفة وتطبيقاتها عبر الإنترنت؛ نعتقد أن مثل هذا السلوك المتغطرس والانتقائي، بالإضافة إلى التجاهل الواضح للطلبات المتعددة من قبل الهياكل الروسية المرخص لها فيما يتعلق بالمحتوى المصنف على أنه متطرف، يكتسب بالفعل طابعاً غير مقبول في ضوء العمليات الانتخابية الحالية».

وشددت زاخاروفا، على أنه على خلفية العلاقة «الاستخفافية» و«اللامبالية» تجاه قواعد التشريع الروسي، فإن هذه الشركات المذكورة أعلاه، تظهر «التزاماً أكبر بالقانون واستعداداً للحوار مع السلطات»، في الدول المضيفة لمقارها، وفي الدول الغربية بشكل عام.

وأضافت زاخاروفا: «بالطبع، كما تفهمون، لا يمكننا أن نشعر بالرضا عن الموقف، عندما يختار عمالقة الإنترنت بأنفسهم، دون الرجوع إلى تشريعات الدولة التي يعملون في نطاق سلطتها القضائية، ما هي المتطلبات التي يجب أن يستجيبوا لها، وما هي الموارد التي ينبغي عليهم إبقاؤها، وما الموارد التي يجب عليهم إزالتها، وعلاوة على ذلك، فإن التمييز السياسي غير مسموح به هنا».

المصرى اليوم

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