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محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول، يدعم المنتخب الوطني الأول أمام الجابون بجانب محمد النني لاعب وسط الأرسنال، خلال اللقاء الذي يقام الأحد 5- 9 -2021 ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

عملت المصري اليوم أن محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول، يطير إلى بعثة المنتخب الوطني بطائرة خاصة برفقة محمد النني، على أن يعود النجم المصري العالمي لفريقه فور لقاء مصر والجابون المقرر إقامته الأحد 5- 9 -2021.

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محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول، ومحمد النني، لاعب وسط الفراعنة، وفريق الأرسنال، اقتربا بشدة من قيادة المنتخب الوطني خلال لقاءه الثاني أمام الجابون المقرر إقامته الأحد المقبل الموافق 5- 9 -2021 ضمن مننافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022.

وحصل محمد صلاح والنني على تأشيرة السفر للجابون مباشرة في انتظار الحصول على موافقة ناديمهما الإنجليزي للسفر إلى بعثة منتخب مصر المقرر مغادرتها للجابون عقب لقاء أنجولا المقرر إقامته الأربعاء 1- 9- 2021 على أرض ملعب ستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضمن منافسا الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022.

«كاف» حدد 5- 9- 2021، موعدا لمباراة مصر والجابون في الجولة الثانية. ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، على أرض ملعب فرانسفيل في ليبرفيل عاصمة الجابون.